戀母小獼猴Panchi太紅 日本動物園1措施保護動物福祉

日本千葉縣市川市動植物園裡的獼猴「Panchi君」總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去。（路透資料照片）

日本 黃金周連假期間，抱著玩偶、模樣惹人憐愛的日本獼猴「Panchi君（パンチ）」吸引大批遊客造訪，千葉縣市川市動植物園人潮爆滿。園內近日雖再添兩隻小獼猴寶寶，但在外界高度關注下，園方宣布基於動物福祉，將暫不公開Panchi君以外的個體資訊。

中央社報導，Panchi君因幼時被母猴棄養，由人工哺育長大，平時總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶行動，還依偎在玩偶上睡覺，彷彿那就是牠的媽媽，畫面既可愛又讓人不捨，經媒體曝光後爆紅。

不過，人氣飆升也帶來後續效應。園方近月來多次發布提醒，包括防範虛假募款訊息、避免長時間與飼育員攀談、禁止直播等規範，近期更進一步針對動物福祉發布說明。

園方指出，園內於4月20日與26日分別誕生雌、雄各一隻日本獼猴寶寶，目前尚未為小猴子命名。考量猴群穩定與動物福祉，將暫停公開除了Panchi君以外的個體資訊。

動物園說明，過去透過介紹每一隻動物的名字、性格與成長背景等特徵，有助於提升大眾對動物的理解與情感連結，同時也能學習動物的習性，Panchi君正是因為這樣的資訊傳播，才能在全球受到廣泛關注並獲得人氣。然而，隨著支持Panchi君的聲浪升高，也衍生對其他猴群成員的負面情緒，甚至包括敵意與憎惡。

園方指出，一旦公開個體名稱，恐引發國內外大量要求「保護或隔離特定個體」的聲音，將對園方運作與飼育員工作造成嚴重干擾，甚至影響整體動物飼養狀況。

園方表示，「無論是Panchi君還是其他猴子，我們皆以愛心與責任持續進行照護。為了提供猴山一個平穩的環境，我們選擇暫不公開Panchi君以外個體的名稱與個性，也不回應相關詢問。」