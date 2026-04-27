我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國化學高才向美出口全套製毒工廠被控罪 或可判囚終身

好市多有機香菇零食越嚼越香 味道像台灣經典零食

日本酒吧女店員「口吐白乳製咖啡」 920萬觀看引爆眾怒

TVBS新聞網／記者 傅乙珮 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本網紅稱大阪某間酒吧推出「特色飲品」，由年輕女子將口中的牛奶吐進一杯黑咖啡，親...
日本網紅稱大阪某間酒吧推出「特色飲品」，由年輕女子將口中的牛奶吐進一杯黑咖啡，親口製作成一杯拿鐵咖啡。示意圖。(取材自Fahmi Fakhrudin on Unsplash)

日本餐廳服務百百種，日本網紅稱大阪某間酒吧推出「特色飲品」，只見年輕女子將口中的牛奶吐進一杯黑咖啡，親口製作成一杯拿鐵咖啡。但噁心程度令人髮指，不到一天吸引超過920萬瀏覽量，大量網友留言撻伐「我真的覺得毛骨悚然」、「太噁心了！這個女人和拍攝者都讓人作嘔。我很好奇日本什麼時候變得這麼低俗」。

拿鐵咖啡「她嘴吐牛奶」上演自製秀 粉絲狂喜

酒吧女店員在自己的TikTok發出一段影片，只見她在拿著一杯冰咖啡，隨後笑著向杯中吐一大口牛奶，拍攝者還在影片上寫「難怪這家店這麼受歡迎」。該名酒吧女店員隨後發文寫下，「有這樣的服務！」。她的粉絲卻不認為有何大礙，反倒躍躍欲試，「太瘋狂了哈哈，好吧，我們喝一杯吧」、「只要拜託就會幫忙做嗎？」，甚至有人詢問「是1杯要1萬日圓的咖啡嗎」，酒吧女店員則反問願意花多少錢買這一杯？

▲ 影片來源：X＠tkzwgrs（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

真的還假的？疑似店員為拍片搞怪

即便這名女員工外型姣好，但日本人對食安問題的意識仍讓部分粉絲難以接受，「已經不是可不可愛的問題了，真的不行」，酒吧女店員則尷尬回應「我也這樣想……哈哈」，讓這段荒唐的影片的真實性畫上問號，疑似只是店員的惡作劇。

即便店家未證實是否真的有提供這項服務，但這段影片經網紅轉發至X，超過920萬瀏覽量，貼文下有大量網友對此批評，「他們是情侶嗎？如果不是，那就太詭異了」、「我不明白把別人嘴裡的細菌塞進去之後，還說什麼『會流行起來』這簡直太噁心了」、「這種事應該只在你們的小圈子裡發生，不該拍成影片到處傳播」、「餐飲營業執照大概要被吊銷了，對吧」、「太噁心了！這個女人和拍攝者都讓人作嘔。我很好奇日本什麼時候變得這麼低俗」。

畫面超噁！大阪酒吧女店員「口吐奶製咖啡」　920萬觀看引爆怒火

TVBS新聞網

上一則

拚擺脫對美依賴 加拿大設首支主權財富基金 初始規模250億加元

熱門新聞

瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

2026-04-20 22:03
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。(路透)

逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

2026-04-24 21:41
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07
伊朗伊斯蘭革命衛隊24日在荷莫茲海峽扣押Epaminondas號貨輪。(路透)

美媒曝伊朗拋停戰新提案 主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

2026-04-26 22:50

超人氣

更多 >
華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」