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韓劇在中國盜版猖獗 南韓學者：非法觀看已成日常

中央社首爾23日專電
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邊佑錫（左）和IU合作「21世紀大君夫人。(Disney+提供)
邊佑錫（左）和IU合作「21世紀大君夫人。(Disney+提供)

韓劇「21世紀大君夫人」話題性高，有南韓大學教授發文指出，發現此劇在中國沒有合法觀看管道，不過在中國網站搜尋很容易就能找到盜版，直指「在中國非法觀看已成日常」。

由人氣演員IU、邊佑錫主演的韓劇「21世紀大君夫人」，是以21世紀君主立憲制大韓民國為架空背景，近期受到觀眾喜愛。根據韓聯社今天報導，隨著這部劇在國內外走紅，發現部分中國網友正透過非法方式觀看該劇。

報導指出，此劇目前透過全球串流平台Disney+向全世界提供，但由於Disney+尚未在中國正式上線，因此沒有合法觀看管道。

誠信女子大學教授徐坰德（音譯）今天透過個人社群平台表示，「中國最大評論網站豆瓣已經建立了該劇的評論頁面，截至今天已有約1萬人參與評分，並累積約4000則評論。」他指出，尤其在中國最大入口網站百度搜尋這部作品時，很容易就能找到免費觀看網站。

徐坰德表示，「如今在中國，非法觀看已成為日常，更令人錯愕的是，對此似乎毫無羞愧感。」他強調，中國當局現在應該積極介入，向國民明確說明非法行為的問題，並採取措施防止類似情況再次發生。

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