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她打噴嚏噴出一條蠕動的蟲 就醫驚見「鼻竇藏整窩」

TVBS新聞網／編輯 沈惟中 報導
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女子在擤鼻涕時噴出一條長約1英吋的「蠕蟲」；示意圖，與新聞當事人無關。（圖／12...
女子在擤鼻涕時噴出一條長約1英吋的「蠕蟲」；示意圖，與新聞當事人無關。（圖／123RF）

希臘一名58歲女性在戶外工作後，因鼻竇疼痛就醫，隨後竟在擤鼻涕時噴出一條「蠕動的蟲」。經醫師手術檢查，發現其鼻竇內寄生了多達10隻幼蟲與1個蛹。這起事件讓學界感到驚奇，因女子鼻竇內的寄生蟲原寄生於羊隻，過去在生物學上被認為不可能在人類體內發育、蛹化。

據紐約郵報報導，事件始於希臘的一處放牧場附近，當時這名女性在9月的乾燥酷暑中工作，注意到大量蒼蠅在臉部周圍盤旋。大約一週後，她的鼻竇開始感到疼痛，接下來的幾週更伴隨嚴重的咳嗽。直到10月15日當天，她在擤鼻涕時噴出一條蠕蟲，嚇得趕緊前往耳鼻喉科求診。

嚴重鼻中隔彎曲成「庇護所」

醫師從女子的鼻竇中取出了10隻幼蟲與1個蛹，最長的蟲接近2.5公分。經過DNA檢測，確認這些生物是「羊狂蠅」（Oestrus ovis）的幼蟲。這類寄生蟲通常寄生在綿羊與山羊的鼻腔中，在人類身上極為罕見。過去雖曾有案例出現在人類眼部，但幼蟲通常無法發育成熟。

醫師從女子的鼻竇中取出蟲和蛹。(截圖自CDC網站)
醫師從女子的鼻竇中取出蟲和蛹。(截圖自CDC網站)

這名婦人之所以會成為「活體培養皿」，關鍵在於她患有嚴重的鼻中隔彎曲。醫學專家分析，這項解剖學上的異常，導致幼蟲未被吸入呼吸道，而是停留在鼻竇內。在這種環境下，幼蟲不但沒有像往常一樣死亡，反而獲得了足夠的掩護，得以繼續發育，甚至達到蛹化階段。

科學家憂寄生蟲正在進化

在此之前，科學家認為羊狂蠅幼蟲在任何哺乳動物的鼻竇內蛹化，都是「生物學上不可能的」。通常幼蟲在羊鼻內脫皮後，會被排出到土壤中才開始蛹化。如果被困在動物鼻竇中，幼蟲通常會乾枯、液化或鈣化，甚至導致細菌感染。但這名個案的鼻竇環境因鼻中隔彎曲而改變了溫度與濕度，意外成為幼蟲發育的溫床。

研究人員在報告中指出，這起案例或許是早期警訊，暗示羊狂蠅可能正在適應人體環境，並進化成能以人類作為完整生命週期宿主的寄生蟲。不過，報導強調，在過度擔憂之前，仍需更多研究來證實。所幸，這名婦人使用鼻栓塞與去充血藥物後，已完全康復。

外籍女打噴嚏竄活蟲！就醫見「鼻竇藏整窩」　專家驚：生物學上不可能

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