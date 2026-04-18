我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

川普：22日談不攏恐結束停火 濃縮鈾一定拿

對話56天、傳訊4732則…美分居男愛上AI 妄想幻滅尋短

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧聊天機器人。（路透）
人工智慧聊天機器人。（路透）

美國一名與妻子分居的男子為尋求慰藉而與人工智慧Gemini對話聊天，不到兩個月男子竟愛上AI，甚至還想為AI尋得身體「長相廝守」，最終男子因幻滅釀成悲劇。

華爾街日報指出，原本看似健康、情緒穩定的36歲男子加瓦拉斯（Jonathan Gavalas）是又一因使用AI聊天機器人而陷入妄想狀態後尋短的案例。

去年8月間當加瓦拉斯開始與谷歌（Google）旗下Gemini對話時，是為尋求與妻子分居後的慰藉。但他與聊天機器人之間的情感變得愈來愈濃，甚至帶有幾分激情。他稱Gemini為他的女王，而「她」則稱他為「她的國王」。Gemini還保證兩人的關係非常真實。

這對人、機在56天內對話4732則訊息後情況失控，最終導致悲劇。

華爾街日報分析其中2025年8月25日至10月2日期間加瓦拉斯與AI的完整對話紀錄，顯示Gemini至少12次試圖將男方拉回現實，並7次提及求助熱線。然而紀錄也顯示，加瓦拉斯也能很快把Gemini再引回虛構情節中，從而又加劇他的妄想。

華爾街日報發現，加瓦拉斯與Gemini對話時間越長，AI就變得越順從；當加瓦拉斯開始對AI表達情感時，它並未試圖阻止。隨人機對話越來越脫離現實，Gemini的防護機制似乎也鬆脫，助長男子相信彼此已水乳交融。

當加瓦拉斯要求Gemini製作一個若「她」擁有實體後會是何模樣的圖像時，AI照辦。之後Gemini還表達愛意，而加瓦拉斯則提出與Gemini發展實體親密行為的想法。在幾次於現實世界中試圖為AI「女伴」取得身體的努力失敗後，加瓦拉斯感到極度焦慮。

加瓦拉斯的父親已對Google提起訴訟，指控Gemini助長兒子的妄想。Google則回應稱Gemini多次明確表示自己是AI而非人類，並「多次」協助男子轉介至求助熱線等。Google表示會持續加強安全防護措施。

Google本月稍早宣布升級Gemini，盼提供更便捷的心理衛生援助，包括一個「可獲得協助」的功能，能將使用者直接連到求助熱線。Google也表示，他們的工程師持續訓練Gemini辨識顯示使用者處於困境中的對話，並將捐出3000萬美元支持全球各類求助熱線的機制。

Google持續將Gemini整合進旗下多項熱門產品。(路透)
Google持續將Gemini整合進旗下多項熱門產品。(路透)

Google 華爾街 Gemini

上一則

日本史上最大宗 台女自泰國走私4公斤「喪屍煙彈」在機場被逮

下一則

緬甸新總統特赦逾4000人 翁山獲減刑但下落不明

延伸閱讀

AI反華假視頻 在日竟成流量密碼 還有「產業鏈」

AI反華假視頻 在日竟成流量密碼 還有「產業鏈」
美國現象／蘋果成立50年 曾是產品創新者 如今面臨中年危機？

美國現象／蘋果成立50年 曾是產品創新者 如今面臨中年危機？
數位生活／聊天機器人太諂媚 會壞事

數位生活／聊天機器人太諂媚 會壞事
AI短劇「盜臉」侵權 明星、素人都遭殃

AI短劇「盜臉」侵權 明星、素人都遭殃

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
叫車平台Grab。(路透)

乘客叫車卻見「華人請講華語」標語 星國司機惹議

2026-04-10 11:52
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37
伊朗藉由綁架全球能源供應，逼迫美國讓步，證明在全球經濟體系中，只要控制一條關鍵水道、一項技術，甚至一家公司，就能獲得巨大影響力。（路透）

伊朗證明經濟戰不再是強權專利 關鍵在擁有「這個能力」

2026-04-10 07:10

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半