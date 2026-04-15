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全球郵輪旅遊熱點 5港口被列危險 1地「請勿前往」

編譯周靜芝
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貝里斯首府貝里斯市目前被美國國務院名列第三級旅遊警示。（圖／123RF）
貝里斯首府貝里斯市目前被美國國務院名列第三級旅遊警示。（圖／123RF）

旅遊專家指出，雖然前往熱帶地區的郵輪之旅聽來悠閒自在，是人生願望清單的首選，但部分熱門的停泊港口存在安全隱憂，旅客不應輕忽。專家表示，乘客在離船前必須了解當地風險，特別是在犯罪率較高或政府已發布警示的目的地。

由旅遊顧問組成的The Travel Scouts在近期一集播客節目中指出，根據犯罪數據及國際旅遊警示，列舉了五個安全風險升高的郵輪港口，遊客需掌握相關資訊，才不致做出錯誤決定。

1. 貝里斯

貝里斯是第一個被提到的郵輪港口。每年有近一百萬名郵輪旅客造訪該國，但首府貝里斯市的治安狀況，目前被美國國務院名列第三級旅遊警示，代表強烈建議旅客重新考慮是否前往。

The Travel Scouts播客主持人傑森（Jason）與妻子凱莉（Kellie）表示，貝里斯市是個讓人感到不安的地區。

2. 千里達及托巴哥

另一個引發擔憂的港口是千里達及托巴哥。由於犯罪問題，該地區仍處於第三級旅行警示狀態，警告內容包括搶劫、綁架以及與組織犯罪相關的暴力風險。

傑森與凱莉指出，包括皇家加勒比、挪威郵輪、公主郵輪和荷美郵輪在內的多家主要郵輪公司，都安排在此停靠。

3. 牙買加

作為加勒比海郵輪航線的重要停靠站，牙買加雖呈現改善跡象，但仍存在風險。該國目前被評為旅行警示第二級，但某些地區仍屬高風險；這些地區包括首都京士頓（Kingston）和蒙特哥貝（Montego Bay）。

傑森表示，如果所搭的郵輪將造訪其中一個港口，務必提高警覺，不要搭乘計程車獨自出外探索。

4. 墨西哥

墨西哥每年吸引數百萬郵輪旅客，但安全性因地點而異；猶加敦半島（Yucatán Peninsula）沿岸的港口通常被視為安全。

但部分太平洋沿岸目的地，包括馬薩特蘭（Mazatlán）、巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）和曼薩尼約（Manzanillo），因與販毒集團暴力相關問題面臨安全挑戰。

5. 海地

凱莉指出，海地是加勒比海地區最危險的目的地之一；由於幫派暴力猖獗及政治局勢動盪，該國目前屬於旅遊警示第四級「請勿前往」。

但她與傑森也強調，無需對郵輪停靠港感到恐懼或刻意避開，只要採取適當的預防措施，並審慎規畫行程即可。

墨西哥 國務院 挪威

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