奈良美智在紐約酒吧塗鴉廁所門 17年後拍出26萬美元

奈良美智隨性在紐約酒吧廁所門的塗鴉「藝術家親筆塗鴉」，以約26萬美元成交。(取材自富藝斯)

廁所門板被喝茫的客人隨手亂畫，應該是多數餐廳老闆的惡夢，但若出自日本 藝術家奈良美智 之手，結果可能完全不同。富藝斯拍賣行日前在香港 拍出一件奈良美智2009年的「藝術家親筆塗鴉」，該作品原本畫在紐約一間酒吧的廁所門板上，最終以約26萬美元成交，讓原本的「破壞」意外轉化為高價藝術品。

這段故事可追溯至2009年，奈良美智在紐約馬里安‧波士奇畫廊舉辦個展前夕，與友人前往東村知名的尼亞加拉酒吧（Niagara Bar）小酌。期間他興致所至，在廁所門板上畫下其標誌性的大眼娃娃形象。離開酒吧後，他仍興致高昂，轉往紐約地鐵聯合廣場站，用尖銳鋼絲塗鴉2幅日本人肖像，當場遭警察逮捕。奈良美智鋃鐺入獄兩天，事後他形容這2日的獄中歲月「是我生命中一次美好的體驗」，還說獄中「就像電影場景」。

富藝斯介紹這件作品時指出，這幅畫屬於奈良美智在紐約下城東村留下的「非正式創作」，「這幅即興繪製的壁畫，捕捉了奈良標誌性的情感直接性，他以挑釁的神情和粗獷的筆線，勾勒出充滿反抗姿態的孩童形象。」該門板後來被小心從原牆面拆除並保存，是少數從整體空間中分離出的作品之一。雖然此作並未被納入奈良美智基金會的正式作品全集，但因其創作背景與稀有性，仍被視為極具收藏價值的手繪原作。

另一方面，奈良美智的作品在國際拍賣市場持續創下高價紀錄。其2016年創作「Nothing about it」於首爾一場拍賣會上，以150億韓元（約1012萬美元）成交，刷新南韓藝術拍賣史紀錄。該畫尺寸達162公分乘194公分，屬於其較大型作品之一，畫中大眼女孩略帶冷淡與疏離的神情，被認為呈現出現代人內心的孤獨感。

此次「Nothing about it」的成交價，還打破了2025年法國藝術家夏卡爾（Marc Chagall）1937年作品「花束」94億韓元的紀錄，也顯示當代藝術在市場上的價值逐漸提升，甚至超越部分經典大師作品。此外，同場拍賣中，草間彌生的「南瓜」（Pumpkin）也以104.5億韓元成交，成為南韓拍賣史第二高價作品。

整體而言，該場拍賣共推出104件當代藝術作品，總起標金額介於510億至750億韓元之間，創下當地拍賣規模新高，也被視為為近年相對低迷的藝術市場注入新的動能。