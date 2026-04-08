尋訪南島原鄉 獨木舟「大角星號」預計明年航抵台灣 盼深化文化連結
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玻里尼西亞航海協會與夏威夷卡美哈梅哈學校代表團8日拜會海洋委員會主委管碧玲，雙方針對傳統航海文化復振與海洋保育進行交流，並確認傳奇雙體獨木舟「大角星號」（Hōkūleʻa）預計於明年航抵台灣，期盼藉此深化與南島語族原鄉的文化連結。
「大角星號」為夏威夷傳統雙體獨木舟，1976年曾創下完全不仰賴現代儀器、僅憑觀測星象與海象，成功從夏威夷航行至大溪地的歷史紀錄。
玻里尼西亞航海協會目前正推動「Moananuiākea Voyage」全球航行計畫，預計總航程達4萬3千海里，串聯36國與近百個原住民族社群，台灣則被列為2027年航程的關鍵站點。
管碧玲表示，傳統航海技術展現了人類與海洋共存的智慧，如台灣達悟族至今仍保有豐富的海洋生活經驗，對當代海洋治理極具啟發。
她指出，海委會今年3月剛協助帛琉傳統帆船訪台，累積了跨國航海交流經驗，未來將持續強化與原民會的跨部會合作，擴大青年及民間參與，鞏固台灣作為南島文化重要節點的地位。
卡美哈梅哈學校執行文化長蘭迪．卡穆埃拉．方（Randie Kamuela Fong）博士指出，來到台灣宛如「尋訪文化根源」，代表團對台灣推動海洋文化的願景深受啟發，期望在未來的航行計畫中，能安排親赴蘭嶼達悟族部落，進行深度的文化交流並致上最高敬意。
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