柏林大教堂重啟地下墓穴 百具棺木展歐洲王權文化

整修後重新開放的柏林大教堂霍亨索倫王朝墓室，展示近百具不同時期王室成員棺木，復活節期間吸引不少參觀人潮。中央社

柏林大教堂霍亨索倫王朝墓室近期重新對外開放，完成長達6年的整修工程後，透過棺木展現普魯士王權與死亡文化，「棺材展」成為柏林觀光新亮點，今年復活節假期間吸引眾多國內外參觀人潮。

霍亨索倫家族（Hohenzollern）為德國 歷史上重要統治家族，起源於中世紀，後成為布蘭登堡選帝侯，並於18世紀升格為普魯士王國。19世紀民族國家興起，霍亨索倫家族成為德意志帝國皇室代表，影響力直至第一次世界大戰君主制終結前夕。

位於柏林大教堂地下的霍亨索倫墓室，安放近百具王室成員棺木，時間跨度自16世紀至20世紀初，是德國規模最大的王朝墓葬之一。

墓室在第二次世界大戰期間曾遭嚴重破壞，部分棺木毀損、遺骸混亂，加上長年受地下水與潮濕影響，部分棺木曾出現腐朽甚至遺骨外露情形，至今仍有王室成員身分無法完全確認，增加修復與研究的難度。

6年整修工程耗資約2950萬歐元（約新台幣10億），由德國聯邦政府、柏林市與教堂共同負擔。工程除導入現代化氣候控制系統、改善無障礙動線外，也將近百具石棺重新整理排列，恢復至1905年柏林大教堂落成時的展示樣貌。

今年三月重啟的王朝墓室在復活節長假迎來參觀人潮，遊客在教堂地底的墓穴瞻仰霍亨索倫家族歷代統治者，墓室內棺木形式多樣，從簡樸木棺到雕刻繁複、鍍金裝飾的「華麗棺」並列展示，反映棺木材料隨時代的演進與不同時期王室的喪葬文化。

「華麗棺」（Prunksarkophage）是歐洲王室文化中特有形式，指具高度裝飾性的王室石棺，不僅用於安放遺體，更承載展示王權功能，通常被放置於教堂等公共場域。

普魯士首任國王腓特烈一世與妻子的「華麗棺」即特別放在柏林大教堂一樓空間，棺木上裝飾巴洛克風格獅鷲、王冠與權杖等王權象徵，吸引眾多遊客拍照。

地下墓室內則可見多具尺寸較小的兒童棺木，館方說明，這些棺木反映過去即便身為王族，仍難以避免高嬰幼兒死亡率的歷史現實。並列的華麗棺與兒童棺木，也讓參觀者在王權之外，看見生命脆弱的一面。

根據官方資料，霍亨索倫墓室在整修前每年可吸引超過70萬參觀人次，是柏林重要觀光景點之一。隨重新開放與增加導覽註解，館方期待再度帶動人潮，讓霍亨索倫墓室不僅是王室安葬之地，也成為認識德國歷史與喪葬文化的重要場域。