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非AI…樂高世界盃廣告 4天王合體 球迷驚：挖到金礦？

記者江佩君／綜合報導
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樂高（LEGO）發布「Everyone wants a piece」2026 F...
樂高（LEGO）發布「Everyone wants a piece」2026 FIFA世界盃廣告，一口氣找來梅西（左起）、C羅、維尼修斯、姆巴佩，當今足壇四大天王世紀級合體。（取材自樂高Instagram）

樂高（LEGO）發布 「Everyone wants a piece」2026 FIFA世界盃廣告，一口氣找來當今足壇四大天王「世紀級合體」，引起全球球迷與積木迷的高度討論，由於廣告含金量太高，被球迷笑說「樂高是挖到金礦？」、「樂高到底有多賺？」廣告曝光後，也為即將在6月11日展開的2026 FIFA世界盃做了一次成功的話題暖身。

這支廣告由足壇四位巨星共同出鏡，包括阿根廷國家隊代表梅西（Lionel Messi）、葡萄牙代表C羅（Cristiano Ronaldo）、法國代表姆巴佩（Kylian Mbappé），以及巴西代表維尼修斯（Vini Jr.）。

四位國家隊代表人物圍繞著一張桌子，共同用樂高積木拼砌「大力神盃」。四人都想把代表自己的樂高小人放在獎盃頂端，展現出可愛的競爭感。樂高官方還特別備註：「本影片非AI生成」（This video is not AI），強調是真人拍攝，可見這支廣告班底有多驚人。

出人意料的是，他們誰也沒能成功。這時，一個小男孩突然出現在畫面中，將自己的迷你積木放在了獎盃上。

梅西在Instagram上分享了這段影片，並在配文中添加了#HonestlyIt’sNotAI（#這不是人工智能）的標籤。短短一天內，梅西轉發的影片獲得2.15億的瀏覽量和2138萬次的點讚。

這是國際足聯（FIFA）首度與樂高進行深度的全球企畫。這支廣告之所以引起轟動，這也是繼2022年路易威登（Louis Vuitton）那張著名的「梅羅下棋照」後，梅西與C羅再次於同一個廣告企畫中合作，由於梅西、C羅今年可能是他們世界盃的最後一舞，也象徵著對他們的致敬。

隨廣告同步公開的還有樂高與FIFA合作的2026世界盃限定套組，預計於2026年5月1日全球上市。

巴西 葡萄牙 世界盃

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