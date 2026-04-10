超大漏洞…德國教師請16年病假 照領115萬全薪

德國一名教師連續請病假長達16年，卻持續領取全額薪資，引發社會譁然；示意圖。（圖／123RF）

德國 一名職校教師自2009年起連續請病假長達16年，期間未曾返校任教，卻持續領取高達100萬歐元（約115萬美元）的全額薪資，事件曝光後引發社會譁然，也凸顯德國教師在病假審核與監督機制上的漏洞。

綜合德媒報導，這名任教於北萊茵-西發利亞邦（NRW）一所公立職業學校的教師，過去16年間持續提交醫師病假證明，直到學校更換管理層進行內部審查後，才發現異常。當局要求該名教師接受醫療檢查，以釐清是否仍具備任教能力。當事人一度提起訴訟，最終遭法院駁回，須配合接受鑑定。

該教師請病假期間持續領取全額薪資，16年累計金額高達約100萬歐元。德國教師若具公務員身分，依法只要未被正式認定喪失職務能力，即使長期病假仍可持續領取全薪，且年資照算，薪資亦隨年資增加。

相較之下，德國一般受僱勞工病假期間，雇主僅需支付六周全薪，其後改由法定健康保險給付病假補助，金額約為稅前薪資七成。同一疾病在三年內最長給付78周，其中包含前六周由雇主支付的期間。

依照制度設計，若公務員在六個月內累計超過三個月未上班，主管機關應啟動醫療鑑定程序，評估是否應轉為退休 。然而在此案中，相關程序長年未被啟動，導致當事人持續處於「在職但未工作」狀態。