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近百年來頭一遭…印度人口普查 全面登錄種姓資訊

中央社
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印度4月起展開分兩階段進行的人口普查，這是印度2011年後的第一次人口普查，也是...
印度4月起展開分兩階段進行的人口普查，這是印度2011年後的第一次人口普查，也是該國繼1931年後，首度全面登錄種姓的人口普查。圖為在火車站等車的印度民眾。（中央社）

印度4月起展開分兩階段進行的人口普查，這是印度2011年後的第一次人口普查，也是該國繼1931年後，首度全面登錄種姓的人口普查。

印度的經濟時報（The Economic Times）指出，印度這一次的人口普查分兩階段進行，且是首度以全數位化方式做的人口普查，印度民眾在規定時間內，利用智慧型手機或電腦連上指定網站，即可將相關資訊登錄。

第一階段的人口普查於4月1日至9日間進行，民眾須回覆33個問題，讓政府蒐集包括飲用水主要來源和供應情況、照明來源、廁所可用性和類型等；問卷中特別要求民眾提供手機號碼，作為相關訊息傳遞使用。

今日印度（Times of India）報導，第二階段將於2027年2月進行，屆時將蒐集每個印度人包括社經地位、教育程度、遷徙情況、生育率、種姓等基本資料。

將在明年進行的第二階段人口普查，將會對民眾的種姓做普查。印度於1881年到1931年遭英國殖民時，曾對種姓做過普查，印度獨立後，除表列種姓、表列部落外，並未對種姓做過普查，因此這將是印度首次在全國各地，全面登錄種姓資訊。

人口普查 印度

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