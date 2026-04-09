「聖周」苦修懺悔 菲律賓總統籲謙卑慈悲生活

菲律賓3日度過聖周當中的「良善周五」，天主教信徒進入教堂表達懺悔。(中央社)

菲律賓4月3日度過聖周當中的「良善周五」，在部分天主教信徒透過苦修儀式表達懺悔之際，總統小馬可仕呼籲民眾以更大的信心、謙卑與慈悲來生活。

菲律賓人大多信奉天主教，今年的聖周始於3月29日的「棕櫚主日」，並於4月5日的「復活節 」結束，這段期間，菲律賓民眾投入多項宗教活動，紀念耶穌受難、死亡與復活。

小馬可仕在臉書貼文寫道：「讓我們站在十字架前，沉浸在靜默、省思與感恩之中。因為在其中，我們看見的愛不是逃避苦難，而是選擇承擔。」他補充，願這一天召喚民眾以更大的信心、謙卑與慈悲來生活。

另一方面，菲律賓天主教最高權力機構「菲律賓天主教主教會議」主席加爾塞拉呼籲信徒把聖周視為共同祈禱與重拾靈性的時刻，而非只是例行的家庭團聚。「我希望聖周是全家人共同祈禱、告解、領受恩惠的時刻，並在這一周結束時，讓基督活在我們當中。」

在聖周五，菲律賓最具代表性的宗教活動是「鞭懺」（Penitensya），信徒透過自我鞭笞或背負十字架遊街等方式，表達對平日罪行的懺悔。儘管天主教會並不鼓勵這種見血的苦修儀式，但這類習俗持續存在。

在部分地區，例如班巴加省和布拉坎省，也有信徒重演耶穌受難的過程，懺悔者在走過「十字架苦路」之後，以鋼釘穿過手掌和腳掌，自願被釘在十字架上，吸引不少遊客前往觀看。

「良善周五」過後就是「黑色周六」，之所以稱為「黑色」是因為耶穌被置於墓中，而信徒將到教堂守夜，迎接復活節到來，屆時各地教堂將洋溢慶祝耶穌復活的喜悅氛圍。