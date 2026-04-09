我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

「聖周」苦修懺悔 菲律賓總統籲謙卑慈悲生活

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
菲律賓3日度過聖周當中的「良善周五」，天主教信徒進入教堂表達懺悔。(中央社)
菲律賓3日度過聖周當中的「良善周五」，天主教信徒進入教堂表達懺悔。(中央社)

菲律賓4月3日度過聖周當中的「良善周五」，在部分天主教信徒透過苦修儀式表達懺悔之際，總統小馬可仕呼籲民眾以更大的信心、謙卑與慈悲來生活。

菲律賓人大多信奉天主教，今年的聖周始於3月29日的「棕櫚主日」，並於4月5日的「復活節」結束，這段期間，菲律賓民眾投入多項宗教活動，紀念耶穌受難、死亡與復活。

小馬可仕在臉書貼文寫道：「讓我們站在十字架前，沉浸在靜默、省思與感恩之中。因為在其中，我們看見的愛不是逃避苦難，而是選擇承擔。」他補充，願這一天召喚民眾以更大的信心、謙卑與慈悲來生活。

另一方面，菲律賓天主教最高權力機構「菲律賓天主教主教會議」主席加爾塞拉呼籲信徒把聖周視為共同祈禱與重拾靈性的時刻，而非只是例行的家庭團聚。「我希望聖周是全家人共同祈禱、告解、領受恩惠的時刻，並在這一周結束時，讓基督活在我們當中。」

在聖周五，菲律賓最具代表性的宗教活動是「鞭懺」（Penitensya），信徒透過自我鞭笞或背負十字架遊街等方式，表達對平日罪行的懺悔。儘管天主教會並不鼓勵這種見血的苦修儀式，但這類習俗持續存在。

在部分地區，例如班巴加省和布拉坎省，也有信徒重演耶穌受難的過程，懺悔者在走過「十字架苦路」之後，以鋼釘穿過手掌和腳掌，自願被釘在十字架上，吸引不少遊客前往觀看。

「良善周五」過後就是「黑色周六」，之所以稱為「黑色」是因為耶穌被置於墓中，而信徒將到教堂守夜，迎接復活節到來，屆時各地教堂將洋溢慶祝耶穌復活的喜悅氛圍。

復活節

上一則

伊朗控違反停火協議 以軍狂轟貝魯特市中心至少250死

下一則

范斯批歐洲領袖努力不足 俄烏戰目前最難解決

延伸閱讀

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看
復活節「帽子大遊行」周日登場 第五大道4/5化身時尚街

復活節「帽子大遊行」周日登場 第五大道4/5化身時尚街
被困波斯灣1個多月 船員親曝海上驚魂 目擊飛彈雨嘆「交給老天爺」

被困波斯灣1個多月 船員親曝海上驚魂 目擊飛彈雨嘆「交給老天爺」
菲律賓總統簽署行政命令 對南海逾百島礁重新命名

菲律賓總統簽署行政命令 對南海逾百島礁重新命名

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相