荒野遺棄伴侶…法媒熱議「高山離婚」 學者稱涉羞辱與支配
法國多家媒體近期探討「高山離婚」現象，即一方在荒野中遺棄伴侶的行為。社會學者認為，這種行為意在讓伴侶陷入不安全感，藉此羞辱對方，並凸顯自己的支配地位。
奧地利女子葛特納（Kerstin Gurtner）2025年與男友普蘭柏格（Thomas Plamberger）攀登大格洛克納山（Grossglockner），途中遭遺棄在攝氏零下20度嚴寒中，最終凍死。普蘭柏格被控過失致死罪名，今年2月被判處五個月監禁，可緩刑。法院當時重申，在山上互助是一項法律義務。
這則新聞在社群媒體上陸續招來其他女性自述遭伴侶遺棄荒野的類似經驗，數周來以#Alpinedivorce（高山離婚）的標籤引發法國媒體關注，一則社會新聞似乎揭示了一種新的暴力形式。
登山資訊網站Mon séjour en Montagne提到，「高山離婚」不是個人體能的問題，而是羞辱和心理傷害的行為。
費加洛女士雜誌（Madame Figaro）報導，「高山離婚」意指一方將伴侶遺棄在野外，例如山上或荒徑，有時是在爭吵過後，蓄意讓伴侶無法自行回家；潮流媒體Fraîches提到，這種行為不只是「單純暴怒，而是懲罰、控制、恐嚇的動態過程」。
「高山離婚」一詞源於蘇格蘭作家羅伯特・巴爾（Robert Barr）發表於1893年的短篇同名小說，故事描述一名男子策劃在瑞士阿爾卑斯山登山途中謀殺妻子。
解放報（Libération）引用帳號為overthinkngg的美國女子在社群媒體上的自述。她說，她在攝氏至少38度的天氣下，被伴侶遺棄在加州約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park），「他丟下我，帶走裝有零食和水的背包，我以為他會回來，但沒有。我最終走回停車的地方，看到他在前座一派輕鬆吹冷氣。不用說，我們已經離婚了」。
報導指出，健行登山看似休閒活動，實際上暗藏風險，把人單獨留在野外，沒有飲水、食物或通訊工具，尤其在惡劣天氣下，可能構成遇險不救和性別暴力。
「高山離婚」未必限於荒山野嶺。一名自稱艾普兒（April）的加拿大女子在社群媒體留言說，前男友把她丟在凌晨4時的鄉下路邊，她身上沒手機，不知道自己在哪裡，徒步走了兩小時才找到一家雜貨店得以打電話向朋友求助，而前男友事後只說是「開個玩笑」。
法國生態新聞媒體Reporterre蒐集到的證詞顯示，有些人在山上遺棄伴侶，不一定是出於惡意，有時可能是為了贏得競賽或打破紀錄。名為蒂娜（Tina）的女子回憶和前男友參加庇里牛斯山（Pyrénées）越野賽，在她筋疲力盡之際，前男友卻頭也不回加速前進。
她說：「我覺得被背叛，氣到哭出來，不懂他怎麼能把競爭慾望看得比什麼都重要。我熟悉這座山，我不是害怕，但我們結伴出發，應該要互相依靠⋯在山裡，一個人的本性會更快暴露出來，無法隱藏在外表之下。」
報導引述波爾多大學社會學者達戈恩（Johanna Dagorn）的看法，她說：「在偏僻環境遺棄伴侶，無論是山上或路邊，都是讓伴侶陷入不安全感，藉此羞辱對方，凸顯自己的支配地位。」
達戈恩的研究顯示，在偏僻地方遺棄伴侶帶有貶低意圖，想證明伴侶能力不足，這類行為通常也伴隨著關係中的其他暴力形式。
報導最後寫道，為因應這類狀況，已出現愈來愈多女性專屬的登山健行團體，目的是協助女性增強自信和體能，並體驗擔當領導者的角色，但這也再次凸顯，要適應情勢的還是女性。
上一則
伊朗重啟荷莫茲「不是說通就通」800艘貨船仍困波斯灣
下一則