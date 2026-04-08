荒野遺棄伴侶…法媒熱議「高山離婚」 學者稱涉羞辱與支配

「高山離婚」現象近日在歐洲引發熱議，意指惡意將伴侶遺棄在荒郊野外，藉此展現控制權。示意圖，與新聞無關。（圖／AI生成）

法國多家媒體近期探討「高山離婚」現象，即一方在荒野中遺棄伴侶的行為。社會學者認為，這種行為意在讓伴侶陷入不安全感，藉此羞辱對方，並凸顯自己的支配地位。

奧地利女子葛特納（Kerstin Gurtner）2025年與男友普蘭柏格（Thomas Plamberger）攀登大格洛克納山（Grossglockner），途中遭遺棄在攝氏零下20度嚴寒中，最終凍死。普蘭柏格被控過失致死罪名，今年2月被判處五個月監禁，可緩刑。法院當時重申，在山上互助是一項法律義務。

這則新聞在社群媒體 上陸續招來其他女性自述遭伴侶遺棄荒野的類似經驗，數周來以#Alpinedivorce（高山離婚）的標籤引發法國媒體關注，一則社會新聞似乎揭示了一種新的暴力形式。

登山資訊網站Mon séjour en Montagne提到，「高山離婚」不是個人體能的問題，而是羞辱和心理傷害的行為。

費加洛女士雜誌（Madame Figaro）報導，「高山離婚」意指一方將伴侶遺棄在野外，例如山上或荒徑，有時是在爭吵過後，蓄意讓伴侶無法自行回家；潮流媒體Fraîches提到，這種行為不只是「單純暴怒，而是懲罰、控制、恐嚇的動態過程」。

「高山離婚」一詞源於蘇格蘭作家羅伯特・巴爾（Robert Barr）發表於1893年的短篇同名小說，故事描述一名男子策劃在瑞士阿爾卑斯山登山途中謀殺妻子。

解放報（Libération）引用帳號為overthinkngg的美國女子在社群媒體上的自述。她說，她在攝氏至少38度的天氣下，被伴侶遺棄在加州約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park），「他丟下我，帶走裝有零食和水的背包，我以為他會回來，但沒有。我最終走回停車的地方，看到他在前座一派輕鬆吹冷氣。不用說，我們已經離婚了」。

報導指出，健行登山看似休閒活動，實際上暗藏風險，把人單獨留在野外，沒有飲水、食物或通訊工具，尤其在惡劣天氣下，可能構成遇險不救和性別暴力。

「高山離婚」未必限於荒山野嶺。一名自稱艾普兒（April）的加拿大 女子在社群媒體留言說，前男友把她丟在凌晨4時的鄉下路邊，她身上沒手機，不知道自己在哪裡，徒步走了兩小時才找到一家雜貨店得以打電話向朋友求助，而前男友事後只說是「開個玩笑」。

法國生態新聞媒體Reporterre蒐集到的證詞顯示，有些人在山上遺棄伴侶，不一定是出於惡意，有時可能是為了贏得競賽或打破紀錄。名為蒂娜（Tina）的女子回憶和前男友參加庇里牛斯山（Pyrénées）越野賽，在她筋疲力盡之際，前男友卻頭也不回加速前進。

她說：「我覺得被背叛，氣到哭出來，不懂他怎麼能把競爭慾望看得比什麼都重要。我熟悉這座山，我不是害怕，但我們結伴出發，應該要互相依靠⋯在山裡，一個人的本性會更快暴露出來，無法隱藏在外表之下。」

報導引述波爾多大學社會學者達戈恩（Johanna Dagorn）的看法，她說：「在偏僻環境遺棄伴侶，無論是山上或路邊，都是讓伴侶陷入不安全感，藉此羞辱對方，凸顯自己的支配地位。」

達戈恩的研究顯示，在偏僻地方遺棄伴侶帶有貶低意圖，想證明伴侶能力不足，這類行為通常也伴隨著關係中的其他暴力形式。

報導最後寫道，為因應這類狀況，已出現愈來愈多女性專屬的登山健行團體，目的是協助女性增強自信和體能，並體驗擔當領導者的角色，但這也再次凸顯，要適應情勢的還是女性。