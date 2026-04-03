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蘇黎世復活節新傳統 玫瑰噴泉接住現代人脆弱

中央社蘇黎世專電
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蘇黎世老城的教堂支持玫瑰噴泉的新傳統，遊客絡繹不絕，氣氛歡欣，除了本地觀光客之外...
蘇黎世老城的教堂支持玫瑰噴泉的新傳統，遊客絡繹不絕，氣氛歡欣，除了本地觀光客之外，外國遊客也不少。(中央社)

蘇黎世老城的玫瑰噴泉源自15年前花店保存婚禮剩花、布置水池的行動，後由教堂接手成為復活節新傳統。玫瑰象徵關懷與力量，在復活節前後點亮街巷，吸引大量本地與外國遊客前來欣賞。大小的玫瑰噴泉散布老城中，人們感受玫瑰在水中綻放的美麗與慰藉。

蘇黎世老城的「玫瑰噴泉」源自15年前市民自發的溫暖行動。當時花店將婚禮清理下來、仍然新鮮的花朵保留下來，剪去花梗後輕放入老城的水池中，讓城市在春日裡多了一分柔和色彩。這項由市民推動的小小倡議，與私人的贊助逐漸受到歡迎，成為獨特的新傳統。自1日起至7日，蘇黎世老城再次被滿池玫瑰點亮，噴泉與花朵交織出的景象吸引眾多遊客駐足。

周邊商家店主伯納茲 （Patrick Ponetz）回憶，玫瑰噴泉能延續還與一段私人故事有關。多年前，一名男子支持這項行動，在亡妻忌日時，會請花店準備大量鮮花，將水池鋪滿，以此紀念摯愛，玫瑰噴泉也得以延續。

3年前，老城的教堂聯盟正式接手，將玫瑰噴泉納入復活節前後的教會活動，成為城市春季的重要傳統。每逢復活節期間，雅緻的玫瑰噴泉總吸引大量遊客前來欣賞，街區因此格外熱鬧。

蘇黎世老城的玫瑰噴泉源自15年前花店保存婚禮剩花、布置水池的行動，照片中右側的B...
蘇黎世老城的玫瑰噴泉源自15年前花店保存婚禮剩花、布置水池的行動，照片中右側的Blumen Fitze花店是玫瑰噴泉最早發起的花店之一，以回收花材妝點店門口的噴泉，十多年來遊客絡繹不絕，創造善的循環。(中央社)

蘇黎世老城教會組織的新聞稿表示，教會思考：「現代社會當一切都變得脆弱時，是什麼能支持我們？」在復活節到來之前，更令人深思。而玫瑰噴泉也是關懷的象徵，它不僅賞心悅目，令人開懷，在泉水中花朵顯得格外明亮動人。花兒無語，有著不言而喻的力量。悲傷的人們是否能感受到花朵的力量？從基督宗教的聖週到復活節，玫瑰噴泉靜靜地妝點街頭巷尾，帶來光明。

教堂為市區準備的玫瑰噴泉有4處，城裡也有其他花店自發行動。記者走訪蘇黎世，前來老城欣賞玫瑰噴泉的遊客絡繹不絕，氣氛歡欣，除了本地觀光客之外，外國遊客也不少。

從外地來的瑞士遊客羅森里本（Gaby Rosenlieben）向中央社表示，她每年春天都很期待來蘇黎世看玫瑰噴泉，從外地來，一早就抵達了，來看花也來看人。在聖母大教堂旁的是最大的玫瑰噴泉，為周邊帶來光彩，已經3日了新鮮的花卉在泉水裡仍然無比美麗，會持續到復活節。她鼓勵大家若有機會，一定要親自來感受花卉、陽光與泉水帶來的力量。

玫瑰噴泉是蘇黎世復活節的新時代傳統，教會希望以花卉的力量支持脆弱的人心。(中央社...
玫瑰噴泉是蘇黎世復活節的新時代傳統，教會希望以花卉的力量支持脆弱的人心。(中央社)

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