捷克國家博物館3D建模技術 助烏克蘭保存瀕危古蹟

捷克國家博物館長期參與危機地區的文化遺產保護工作，派出移動式數位化實驗室到烏克蘭，此特殊車輛可直接在現場為博物館藏品、歷史建築建立高精度的3D數位模型。（取材自捷克國家博物館）

捷克國家博物館將自行研發的「移動式數位化實驗室」送往烏克蘭，協助保護戰爭中面臨威脅的文化遺產。此特殊車輛可直接在現場為博物館藏品、歷史建築建立高精度的3D數位模型，作為未來古蹟修復的重要參考。

根據捷克國家博物館新聞稿，捷克國家博物館長期參與危機地區的文化遺產保護工作，包括敘利亞 、阿富汗 與蘇丹的古蹟，也曾協助修復克羅埃西亞地震、斯洛伐克班斯卡什佳夫尼察（Banska Stiavnica）火災中受損的館藏。如今，他們將這項工作擴展至烏克蘭。

根據聯合國教科文組織（UNESCO）統計，烏克蘭約已有550處文化遺址遭到破壞，例如博物館、畫廊、劇院、圖書館與教堂。

捷克國家博物館此次派出的移動式數位化實驗室，直接在現場為瀕危文物與建築建立高精度3D模型。這些精確的數位複本可用於紀錄與研究，並作為古蹟修復的重要參考。

此移動實驗室外觀類似小型攝影棚，內部配備一套特殊掃描系統，系統可在約一分鐘內拍攝多達1000張照片，並透過軟體在5到10分鐘內生成3D模型。所有資料會儲存在安全的雲端系統，供專家進行研究與比對。

捷克國家博物館將自行研發的「移動式數位化實驗室」送往烏克蘭，為博物館藏品、歷史建築建立高精度的3D數位模型，協助保護在戰爭中面臨威脅的文化遺產。（取材自捷克國家博物館）

捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）表示，「國家博物館正以實際行動協助烏克蘭。自戰爭爆發第一天起，我們就致力於支持烏克蘭同行，他們在每日威脅下，仍以非凡的勇氣與奉獻守護文化遺產。」

盧卡其說，他會親自前往基輔交付這項設備，表達對文化人士的敬意與團結。

值得注意的是，這項技術是由捷克國家博物館內部的數位部門專家自行研發。捷博館數位化部門人員蘇切克（Martin Souček）說：「烏克蘭因俄羅斯 的侵略而失去國家認同中最珍貴的部分，這是不可接受的。透過這項計畫，我們保存烏克蘭民族的歷史記憶。」

移動式數位化實驗室將部署於烏克蘭各地，特別是受戰爭影響的地區。此特殊車輛配備柴油發電機，可獨立運作，並將交付給基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）協調使用。

蘇切克強調，這類紀錄在戰爭時期至關重要。「若某件文物、建築或室內空間在戰事中毀損，或因俄羅斯的攻擊而遭破壞，我們將擁有其原貌的精確紀錄，並精準重建。同樣地，我們也能記錄那些不幸消失的博物館藏品。」