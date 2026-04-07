我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

捷克國家博物館3D建模技術 助烏克蘭保存瀕危古蹟

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
捷克國家博物館長期參與危機地區的文化遺產保護工作，派出移動式數位化實驗室到烏克蘭...
捷克國家博物館長期參與危機地區的文化遺產保護工作，派出移動式數位化實驗室到烏克蘭，此特殊車輛可直接在現場為博物館藏品、歷史建築建立高精度的3D數位模型。（取材自捷克國家博物館）

捷克國家博物館將自行研發的「移動式數位化實驗室」送往烏克蘭，協助保護戰爭中面臨威脅的文化遺產。此特殊車輛可直接在現場為博物館藏品、歷史建築建立高精度的3D數位模型，作為未來古蹟修復的重要參考。

根據捷克國家博物館新聞稿，捷克國家博物館長期參與危機地區的文化遺產保護工作，包括敘利亞阿富汗與蘇丹的古蹟，也曾協助修復克羅埃西亞地震、斯洛伐克班斯卡什佳夫尼察（Banska Stiavnica）火災中受損的館藏。如今，他們將這項工作擴展至烏克蘭。

根據聯合國教科文組織（UNESCO）統計，烏克蘭約已有550處文化遺址遭到破壞，例如博物館、畫廊、劇院、圖書館與教堂。

捷克國家博物館此次派出的移動式數位化實驗室，直接在現場為瀕危文物與建築建立高精度3D模型。這些精確的數位複本可用於紀錄與研究，並作為古蹟修復的重要參考。

此移動實驗室外觀類似小型攝影棚，內部配備一套特殊掃描系統，系統可在約一分鐘內拍攝多達1000張照片，並透過軟體在5到10分鐘內生成3D模型。所有資料會儲存在安全的雲端系統，供專家進行研究與比對。

捷克國家博物館將自行研發的「移動式數位化實驗室」送往烏克蘭，為博物館藏品、歷史建...
捷克國家博物館將自行研發的「移動式數位化實驗室」送往烏克蘭，為博物館藏品、歷史建築建立高精度的3D數位模型，協助保護在戰爭中面臨威脅的文化遺產。（取材自捷克國家博物館）

捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）表示，「國家博物館正以實際行動協助烏克蘭。自戰爭爆發第一天起，我們就致力於支持烏克蘭同行，他們在每日威脅下，仍以非凡的勇氣與奉獻守護文化遺產。」

盧卡其說，他會親自前往基輔交付這項設備，表達對文化人士的敬意與團結。

值得注意的是，這項技術是由捷克國家博物館內部的數位部門專家自行研發。捷博館數位化部門人員蘇切克（Martin Souček）說：「烏克蘭因俄羅斯的侵略而失去國家認同中最珍貴的部分，這是不可接受的。透過這項計畫，我們保存烏克蘭民族的歷史記憶。」

移動式數位化實驗室將部署於烏克蘭各地，特別是受戰爭影響的地區。此特殊車輛配備柴油發電機，可獨立運作，並將交付給基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）協調使用。

蘇切克強調，這類紀錄在戰爭時期至關重要。「若某件文物、建築或室內空間在戰事中毀損，或因俄羅斯的攻擊而遭破壞，我們將擁有其原貌的精確紀錄，並精準重建。同樣地，我們也能記錄那些不幸消失的博物館藏品。」

捷克國家博物館派出移動式數位化實驗室到烏克蘭，直接在現場為瀕危文物與建築建立高精...
捷克國家博物館派出移動式數位化實驗室到烏克蘭，直接在現場為瀕危文物與建築建立高精度3D模型。這些數位複本可用於紀錄與研究，並作為古蹟修復的重要參考。（取材自捷克國家博物館）

俄羅斯 阿富汗 敘利亞

上一則

「夾在兩惡勢力間」 川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝

下一則

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

延伸閱讀

川普威脅斷烏克蘭軍援 逼歐洲聯手護航荷莫茲海峽

川普威脅斷烏克蘭軍援 逼歐洲聯手護航荷莫茲海峽
歐盟援助烏克蘭 動用俄凍結資產利息約16億美元

歐盟援助烏克蘭 動用俄凍結資產利息約16億美元
「室內與孩童」畫作遭納粹掠奪流轉90年 德美術館歸還原主

「室內與孩童」畫作遭納粹掠奪流轉90年 德美術館歸還原主
整治盜賣文物醜聞 中下令國有博物館逐件清點館藏文物

整治盜賣文物醜聞 中下令國有博物館逐件清點館藏文物

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

2026-03-30 22:27
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40
杜拜國際機場3月16日遇襲竄出濃煙。(美聯社)

全球第一槍 這國禁伊朗人入境轉機 傳限伊公民30天離境

2026-04-01 12:36

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩