我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

全身漆色入鏡 印度「粉紅象」驟逝 網轟虐待 俄攝影師回應了

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日一組在印度拍攝的「粉紅大象」照片引發關注，因大象在被塗上顏料的3個月後離世，...
近日一組在印度拍攝的「粉紅大象」照片引發關注，因大象在被塗上顏料的3個月後離世，讓爭議全面延燒。（取材自Instagram）

不少創作者打著「藝術」之名，踩在倫理紅線上。近日一組在印度拍攝的「粉紅大象」照片引發關注，地點選在一處廢棄的象神廟，因大象在被塗上顏料的三個月後離世，讓爭議全面延燒。

▲ 影片來源：Instagram＠Julia Buruleva（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

★以藝術之名 踩倫理紅線

印度英文商業日報「經濟時報」（The Economic Times）報導，俄羅斯攝影師茱莉亞布魯列娃（Julia Buruleva）去年11月在印度拉賈斯坦邦齋浦爾（Jaipur）拍攝一組作品，照片中可看到，65歲母象Chanchal全身被塗滿鮮豔的亮粉紅塗料，一名全身同樣塗滿顏料的女模坐在牠身上拍攝了一系列照片，色彩鮮明、風格強烈。照片曝光後迅速在社群平台瘋傳，但也引來大量批評聲浪。

起初，不少網友以為畫面是AI生成或後製合成，直到確認為真實拍攝後，爭議瞬間升溫。布魯列娃表示，她在當地停留六周，因齋浦爾有「粉紅城市」之稱，才發想出以單一粉色為主軸的創作概念，並結合當地文化象徵—大象入鏡拍攝。

然而，這樣的「藝術呈現」並未被所有人接受。許多網友直言，創作不該以動物為代價，質疑為何不透過數位技術完成效果，而是直接將顏料塗抹在大象身上。也有人批評此舉「把美感凌駕於倫理之上」，甚至點名當地主管機關與動保團體未及時發聲。

對此，布魯列娃出面回應，所使用的顏料是一種節慶常見的天然彩粉「古拉爾」（Gulal）的有機顏料，強調絕對沒有動物受到傷害，「對於所有擔心大象的人，我們使用的是有機、當地生產的顏料，和當地人在慶典上會使用顏料相同，對所有動物都是安全的」。她並稱拍攝前已取得相關許可，也走訪多處大象照護機構，最終選在一座供奉象神的廢棄寺廟進行拍攝。

當地管理委員會與大象飼主Shadik Khan則表示，這頭名為Chanchal的雌象約65歲，已不再從事載客工作，當天僅用「古拉爾」短暫塗抹約十分鐘即清洗乾淨，並未對其造成傷害。不過他也提到，這頭大象已於今年2月離世。

★當地人士推測 自然老死

另據「印度時報」（The Times of India）、外媒報導，當地人士說，大象年事已高，推測是自然老死，目前沒有證據顯示與拍攝事件相關。

據報導，有支持者認為作品具備視覺創意。但仍有大量網友批評這組作品，「這很殘忍，一點都不美」、「為了讓照片好看，竟然讓動物受這種罪，還不如使用AI」、「這不是藝術，這是動物虐待」、「使用天然顏料無法為你的行為開脫，大象全身皮膚充滿了毛孔而且非常敏感，作為藝術家，你應該能找到更好的創作題材」。

有網友抨擊，無論使用何種材料，將動物納入人體藝術拍攝本身即可能涉及剝削，應建立更明確的規範與審查機制。

對此，拉賈斯坦邦林業部門表示，將展開調查，釐清拍攝是否違反野生動物保護法規。官方指出，若確認存在疏失或違規情形，將依法處理。

俄羅斯 印度

上一則

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

下一則

巴哈馬水域鯊魚驗出古柯鹼、止痛藥… 觀光熱點更明顯

延伸閱讀

大象被塗成粉紅色3個月後離世 俄攝影師稱「天然粉末」

大象被塗成粉紅色3個月後離世 俄攝影師稱「天然粉末」
罪不致死 人氣母熊安樂亡 留2幼崽引公憤

罪不致死 人氣母熊安樂亡 留2幼崽引公憤
媒體又揭塗鴉藝術家班克西身份 引發粉絲怒火

媒體又揭塗鴉藝術家班克西身份 引發粉絲怒火

失戀淋雨？長隆動物園 「落湯獅」抗塌髮型暴紅

失戀淋雨？長隆動物園 「落湯獅」抗塌髮型暴紅

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

2026-03-30 22:27
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40
杜拜國際機場3月16日遇襲竄出濃煙。(美聯社)

全球第一槍 這國禁伊朗人入境轉機 傳限伊公民30天離境

2026-04-01 12:36

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩