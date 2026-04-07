全身漆色入鏡 印度「粉紅象」驟逝 網轟虐待 俄攝影師回應了

近日一組在印度拍攝的「粉紅大象」照片引發關注，因大象在被塗上顏料的3個月後離世，讓爭議全面延燒。（取材自Instagram）

不少創作者打著「藝術」之名，踩在倫理紅線上。近日一組在印度 拍攝的「粉紅大象」照片引發關注，地點選在一處廢棄的象神廟，因大象在被塗上顏料的三個月後離世，讓爭議全面延燒。

▲ 影片來源：Instagram＠Julia Buruleva（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

★以藝術之名 踩倫理紅線

印度英文商業日報「經濟時報」（The Economic Times）報導，俄羅斯 攝影師茱莉亞布魯列娃（Julia Buruleva）去年11月在印度拉賈斯坦邦齋浦爾（Jaipur）拍攝一組作品，照片中可看到，65歲母象Chanchal全身被塗滿鮮豔的亮粉紅塗料，一名全身同樣塗滿顏料的女模坐在牠身上拍攝了一系列照片，色彩鮮明、風格強烈。照片曝光後迅速在社群平台瘋傳，但也引來大量批評聲浪。

起初，不少網友以為畫面是AI生成或後製合成，直到確認為真實拍攝後，爭議瞬間升溫。布魯列娃表示，她在當地停留六周，因齋浦爾有「粉紅城市」之稱，才發想出以單一粉色為主軸的創作概念，並結合當地文化象徵—大象入鏡拍攝。

然而，這樣的「藝術呈現」並未被所有人接受。許多網友直言，創作不該以動物為代價，質疑為何不透過數位技術完成效果，而是直接將顏料塗抹在大象身上。也有人批評此舉「把美感凌駕於倫理之上」，甚至點名當地主管機關與動保團體未及時發聲。

對此，布魯列娃出面回應，所使用的顏料是一種節慶常見的天然彩粉「古拉爾」（Gulal）的有機顏料，強調絕對沒有動物受到傷害，「對於所有擔心大象的人，我們使用的是有機、當地生產的顏料，和當地人在慶典上會使用顏料相同，對所有動物都是安全的」。她並稱拍攝前已取得相關許可，也走訪多處大象照護機構，最終選在一座供奉象神的廢棄寺廟進行拍攝。

當地管理委員會與大象飼主Shadik Khan則表示，這頭名為Chanchal的雌象約65歲，已不再從事載客工作，當天僅用「古拉爾」短暫塗抹約十分鐘即清洗乾淨，並未對其造成傷害。不過他也提到，這頭大象已於今年2月離世。

★當地人士推測 自然老死

另據「印度時報」（The Times of India）、外媒報導，當地人士說，大象年事已高，推測是自然老死，目前沒有證據顯示與拍攝事件相關。

據報導，有支持者認為作品具備視覺創意。但仍有大量網友批評這組作品，「這很殘忍，一點都不美」、「為了讓照片好看，竟然讓動物受這種罪，還不如使用AI」、「這不是藝術，這是動物虐待」、「使用天然顏料無法為你的行為開脫，大象全身皮膚充滿了毛孔而且非常敏感，作為藝術家，你應該能找到更好的創作題材」。

有網友抨擊，無論使用何種材料，將動物納入人體藝術拍攝本身即可能涉及剝削，應建立更明確的規範與審查機制。

對此，拉賈斯坦邦林業部門表示，將展開調查，釐清拍攝是否違反野生動物保護法規。官方指出，若確認存在疏失或違規情形，將依法處理。