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高級艙更好賺 6年座位數增27% 美航空砍經濟艙搶商機

中央社／舊金山綜合外電報導
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圖為機場懸掛著達美航空的標誌。(美聯社)
圖為機場懸掛著達美航空的標誌。(美聯社)

經濟艙正在飛機上的「地盤爭奪戰」節節敗退。許多航空公司紛改裝客機或購買新機種，讓機內擁有更高比例的高級座位，爭取願為較大座椅與空間付高價的乘客，賺更多利潤。

華爾街日報指出，諸如達美航空（Delta Air Lines）與聯合航空（United Airlines）等擁有頭等艙的航空公司，過去10年已提高班機上的高級座位比例。如今廉航始祖的西南航空（Southwest Airlines）等一眾廉航，也開始增加能提供額外幾英吋腿部空間的座位。

根據飛航數據與分析公司Visual Approach Analytics的研究，自2020年1月以來，美國國內航班預訂商務艙與頭等艙座位數量成長27%，增幅幾乎是經濟艙座位的3倍。

高級艙等能在多方面幫助航空公司。根據全球旅遊論壇（Global Tourism Forum）一份報告，豪華經濟艙票價可達一般經濟艙的2倍，但在機上佔用的空間卻不會增加太多。對大型航空公司而言，銷售更多高級座位也有助補貼經濟艙座位，讓他們的經濟艙票價能壓低到可與廉航一較長短。

達美航空去年第4季來自高級艙等的機票收入成長9%，反觀經濟艙收入下滑7%，聯合航空2025年在高級艙等的收入增長也超過經濟艙。兩公司去年在獲利能力上都大幅領先同業。

達美航空今年稍早承諾要增加頭等艙與國際航班頂級商務艙Delta One Suites（配備可平躺座椅）的座位數量。執行長巴斯蒂安（Ed Bastian表示），今年公司新增的座位幾乎不會配給經濟艙。

達美航空另已訂購至少30架波音787-10夢幻客機（Dreamliner），這款機型的高級艙等比例高於公司現有用於長途與國際航線的其他飛機，有助達美航空逐步淘汰較老舊、但高級艙等比例已逾1/3的波音767-400。

達美航空同時也在接收空中巴士A330-900neo與空中巴士A350-900等機型，這些飛機平均約40%的座位屬高級艙等，供汰換高級艙等座位約30%到32%的波音767-300ER。

聯合航空則將推出旗下波音787-9客機的「內裝升級版」，把機內經濟艙座位的比例從目前的58%壓低到僅約40%。改款後機內設有商務艙、豪華經濟艙以及加值經濟艙（economy-plus）。

聯合航空 廉航 西南航空

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