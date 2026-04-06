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日女團用藝名買機票遭拒 官方辯1原因討拍 網轟沒常識

聯合新聞網／綜合報導
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日本女團「桃色革命」成員用藝名購買機票遭拒載，網友一面倒痛批經紀公司。(取材自經...
日本女團「桃色革命」成員用藝名購買機票遭拒載，網友一面倒痛批經紀公司。(取材自經紀公司X平台)

據日媒報導，日本偶像女團「桃色革命」近日發生一起登機風波。該團原計畫搭機前往沖繩進行演出，但其中兩名成員因機票姓名使用藝名，與證件不符，遭航空公司拒絕登機，最終未能趕上上半場公演。

經紀公司隨後在官方X平台說明，成員瀨戶咲稀與陽向樂胡桃因機票登記為藝名，被捷星航空攔下。航空公司要求兩人出示可證明藝名身分的文件，例如印有藝名的名片，但經紀公司則回應「她們是偶像，沒有名片」，並在貼文中標註航空公司名稱試圖說明情況。然而相關說法迅速引發網友批評，輿論多認為購票應使用本名是基本常識，並支持航空公司嚴格執行身分查驗規定。

這起事件也再次凸顯航空實名制的重要性。隨著飛航安全與防堵票券轉售需求提升，日本國內線近年逐步加強相關規範，包括旅客訂票時須使用與政府核發證件（如身分證或護照）完全一致的姓名，且機票不得轉讓或轉售給他人。此外，在辦理報到或登機過程中，航空公司也有權要求旅客出示身分證明進行核對。

過去日本國內線並非每次都會嚴格查驗證件，但隨著制度趨嚴，許多航空公司在掃描電子機票時，已會同步比對會員資料或身分資訊，以確保旅客身分與訂票資料一致。

經紀公司試圖以「偶像屬於特殊職業」為由解釋此事，未獲外界認同，反而引發更大爭議。這起烏龍不僅讓原本期待演出的粉絲撲空，也使團隊在外界眼中留下不夠專業的印象。儘管公司事後在貼文中向粉絲致歉，但隨著輿論持續延燒，相關貼文已被刪除。

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