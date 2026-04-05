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拿鞭子與豹對峙 1800年前文物證實古羅馬有女鬥士

編譯莊瑞萌
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一塊1800年前的馬賽克碎片，證實古羅馬競技場存在女角鬥士。(路透)
一塊1800年前的馬賽克碎片，證實古羅馬競技場存在女角鬥士。(路透)

一塊距今約1800年的馬賽克碎片描繪一名赤裸上身、與豹對戰的女性鬥士，證實古羅馬競技場中確實存在女性與猛獸搏鬥的表演，挑戰外界對當時性別角色的既有認知。

根據紐約郵報報導，柏克萊加州大學學者馬尼亞斯(Alfonso Mañas)在這項發表於「國際體育史期刊」的研究中指出，這名女性被稱為「女獵人」，這類表演者與傳統角鬥士相似，但主要在圓形劇場與野獸搏鬥，而非與人對戰。在這塊可追溯至西元3世紀的藝術碎片中，該名女子正以鞭子與一隻豹對峙。

儘管學界曾猜測該人物是否為暖場角鬥士，也就是手持鞭子刺激猛獸的表演者，類似馴獸師或鬥牛場的小丑，但馬尼亞斯駁斥此說法，理由是該人物缺乏男性馴獸師常見的護臂與棍棒，而且最明顯的特徵在於其豐滿的胸部。

在競技場中，女性通常以裸胸且不戴頭盔的形象登場，藉此與男性戰士區隔，這種裸露形象同時具有娛樂與挑逗觀眾的功能，也是女獵士表演的重要元素之一。事實上，目前仍存有兩尊女性角鬥士雕像，兩者皆為裸胸造型。

這件作品原於1860年在法國蘭斯(Reims)出土，原尺寸達36x30呎，包含多幅競技場狩獵場景，各自被菱形或矩形稱為「徽章框」(medallions)分隔。馬尼亞斯推測，這幅傑作原先裝飾在一名資助鬥獸賽事的富豪家中，可能位於宴會廳，讓賓客在進餐時得以欣賞。雖然作品主體在第一次世界大戰期間毀於砲火，但19世紀考古學家洛里凱(Jean-Charles Loriquet)留下的繪圖與現存碎片高度吻合。

研究指出，這名女鬥士應屬於社會底層，因為古羅馬貴族女性不可能被允許赤裸上身進行表演，但她手持鞭子的特徵顯示，該名女子並非被判死刑的囚犯，當時常被送入競技場供猛獸處決，而是受過訓練的專業猛獸鬥士。

據推測，該作品年代約為西元3世紀，而當時羅馬帝國其實已明令禁止女性角鬥士競技，顯示這類「狩獵表演」似乎未受影響。專家分析，這可能與古羅馬人崇拜狩獵女神黛安娜有關。相較於被視為男性主導的人對人決鬥，女性狩獵猛獸的形象更容易被大眾接受，而且在當時的文化背景下，殺死動物並不具備現代社會的道德汙點。

柏克萊 加州大學

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