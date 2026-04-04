歐洲巧克力貨車遭竊 逾41萬條KitKat失蹤 復活節恐缺貨

一輛載有12公噸KitKat巧克力的貨車，日前在歐洲運送途中遭竊；示意圖。(路透)

瑞士食品大廠雀巢（Nestlé）旗下巧克力品牌奇巧（KitKat）近日證實，一輛載有約12公噸巧克力的貨車，在歐洲運送途中遭竊，整批貨物至今下落不明，恐影響復活節前的市場供應。

根據說明，該批貨物共計約41萬3793條新系列KitKat巧克力，於上周自義大利 中部出發，原計畫運往波蘭，並在途中分送至多個歐洲國家。不過貨車在運輸過程中突然失聯，品牌方面未透露具體失蹤地點，僅表示「車輛及其內容物目前仍未尋獲」，且不排除已流入歐洲各地的非官方銷售渠道。

KitKat指出，此次竊案發生在復活節前夕，時間點相當敏感，可能導致產品在貨架上出現短缺情況，消費者在節日前恐難以購得相關巧克力商品。

品牌在聲明中也以幽默口吻回應此事，表示雖然一向鼓勵消費者「暫時放下KitKat休息一下」，但這次竊賊似乎將這句口號「理解過頭」，乾脆把整批巧克力一併帶走，還笑稱「不得不說，這些人的品味確實不錯」，引發網友熱議。

聲明同時提到，「隨著越來越複雜的犯罪手段被定期使用，我們選擇公開我們自己的經歷，希望能夠提高外界對這種日益普遍的犯罪趨勢的意識。」

為防止遭竊產品流入市場，KitKat強調每批巧克力均附有可追蹤的唯一批號，一旦被掃描即可辨識來源並提供聯繫品牌的指引。目前公司已與當地執法單位及物流合作夥伴展開全面調查，持續追查貨物去向。