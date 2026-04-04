星巴克杯店員疑留言「小心妳很辣」加拿大網紅反應曝光

星巴克店員在杯身的「玩笑」留言，讓加拿大網紅看了十分尷尬；示意圖。(圖／123RF)

到星巴克 買咖啡，有時店員會在杯身上塗鴉或留言，為顧客帶來更暖心的消費體驗。一名加拿大 網紅日前到星巴克消費，就發現她的杯子上有留言，不過留言的內容讓她感到十分尷尬，甚至讓她表示以後再也不回去消費了。

據鏡報（Mirror）報導，24歲的加拿大網紅艾莉（Ari Chance）日前與雙胞胎姊妹諾伊（Noe Chance）到星巴克消費，將杯身上尷尬的留言拍成影片上傳到TikTok 。畫面中，其中一人坐在車中拿著剛買的咖啡杯，杯身上方寫著「secret message（秘密留言）」，還畫了一個大箭頭，指向杯底的警語區域，看起來像是店員刻意留下的驚喜。

她循著箭頭的方向一看，發現本來在紙杯側面的底部印了一行警示標語「Careful, the beverage you're about to enjoy is extremely hot.」（小心，飲品非常燙），不過店員用筆劃掉部分文字，使得句子可以讀成：「Careful, you're extremely hot（小心，你非常火辣）。」

雖然看起來是在稱讚顧客的外貌，但這樣的留言卻讓當事人覺得不自在。影片中她表示「玩笑」已經踩到她的界線，讓她覺得很尷尬，之後都不敢去同一間店消費了。

許多網友看完影片後意見兩極，有人覺得店員創意十足、甚至有點浪漫，但也有人認為這樣的內容過於私密，尤其在陌生人之間，容易讓人感到被冒犯。另外，也因為影片並沒有拍到從店內領取飲料的畫面，有網友質疑杯上的文字是網紅自己寫下的。

網友也指出，服務業人員在與顧客互動時，應該要避免涉及外貌或身體相關的評論，因為就算是出於善意，也可能造成壓力或誤解。