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馬爾他狂塞車 鼓勵1000名年輕人繳回駕照 可領2.5萬歐元

聯合新聞網／綜合報導
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歐洲面積最小的國家馬爾他為決交通壅塞與空氣污染等問題，鼓勵民眾繳回駕照就能領取政...
歐洲面積最小的國家馬爾他為決交通壅塞與空氣污染等問題，鼓勵民眾繳回駕照就能領取政府補助。(圖／123RF)

歐洲面積最小的國家馬爾他（Malta）為了解決交通問題，推出一項引發熱議的新政策。現在只要年輕人願意將駕照繳回，總共可領2.5萬歐元（約2.8萬美元）的補助，讓不少民眾趨之若鶩。

據ODDITYCENTRAL報導，馬爾他交通部長克里斯．博內特（Chris Bonett）負責這項政策，希望能回收駕照，減少道路車輛數量。根據規定，符合資格的駕駛需年滿30歲以下，且在馬爾他居住至少7年，持有駕照滿一年以上，並且未曾被吊銷駕照。

民眾只要自願繳回駕照，在五年內不開車，就可每年領取5000歐元，分五年發放。不過這筆錢並非「拿了就算」，民眾要是中途反悔想重新開車，必須依比例退還已領金額。除此之外，一旦繳回駕照，政府便將駕照視為失效，五年後如果民眾想重新上路，必須接受至少15小時的駕駛課程。

馬爾他政府每年為此計畫編列500萬歐元預算，名額限定一千人。據初步民調顯示，民眾配合的意願相當高，顯示對不少人來說，「拿錢不開車」的吸引力，甚至比能開車上路還誘人。

馬爾他的車輛密度在歐洲名列前茅，交通壅塞與空氣污染問題一直以來都是政府頭痛的問題。交通部希望透過這項計畫，降低用車需求，鼓勵民眾改搭大眾運輸，進而改善整體交通環境。

另據報導，外界分析認為，此舉不僅有助減少道路車流，也有望促使更多民眾轉向大眾運輸系統，進一步改善城市交通環境並降低污染。當局強調，未來將持續觀察政策成效，評估是否擴大推行，作為解決交通問題的長期策略之一。

馬爾他（Malta），是位於地中海中心的島國，緊鄰義大利西西里島南端。這座島國因其深厚的歷史底蘊與迷人的自然風光，被譽為「地中海的珍珠」與「歐洲後花園」。地理面積約316平方公里，總人口約為56萬人，根據馬爾他國家統計局 (NSO) 的最新數據，該國人口近年來增長迅速，主要驅動力來自移民，其中約93%來自非歐盟國家，使得馬爾他成為歐盟中人口密度最高的國家之一。

根據2025年數據，馬爾他在全球安全國家排名中位居第62名，治安狀況相對良好，2025年歐盟法院裁定馬爾他出售「黃金護照」的做法違反歐盟法律，並下令結束該計畫。

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