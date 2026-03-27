我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

泰國河馬「彈跳豬」太可愛 遊客翻越圍欄合影…下場慘

聯合新聞網／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「彈跳豬」是泰國綠山動物園當紅明星侏儒河馬寶；圖為牠與母親正在進食，圍牆一側的遊園民眾爭相搶拍牠的可愛模樣。(路透)
「彈跳豬」是泰國綠山動物園當紅明星侏儒河馬寶；圖為牠與母親正在進食，圍牆一側的遊園民眾爭相搶拍牠的可愛模樣。(路透)

泰國爆紅侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）模樣十分可愛，想不到日前一名男子為了和彈跳豬拍照，竟趁機翻越圍欄進入園區，隨後遭到警方逮捕。

據每日郵報（Daily Mail）報導，「彈跳豬」是綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）的招牌動物，在2024年爆紅以後，吸引了不少遊客到場參觀。園方表示，事件發生當天，飼育員暫時離開、現場也沒有其他遊客，一名男子於是直接翻越圍欄，闖入河馬園區。

監視器畫面顯示，男子戴著黑色毛帽與墨鏡，身穿綠色背心與短褲，手持平板靠近小河馬「彈跳豬」及其母親「喬娜」（Jona），疑似在拍照或錄影。男子在圍欄裡停留了一到兩分鐘，直到工作人員發現才制止。園方報警後，男子已被警方逮捕，並依非法侵入罪起訴。

雖然男子沒有觸碰動物，但彈跳豬和喬娜都受到不小的驚嚇，由獸醫安排持續觀察健康狀況。

「彈跳豬」在2024年7月出生後就迅速爆紅，圓滾滾的體型與活潑模樣，吸引不少粉絲關注。園方經常在社群媒體上分享牠的影片，更讓「彈跳豬」人氣飆升，甚至有外國粉絲專程前往動物園「朝聖」。園方呼籲，遊客務必遵守動物園規定，避免因一時衝動影響動物安全。

「彈跳豬」是泰國綠山動物園當紅明星侏儒河馬寶。(美聯社)
「彈跳豬」是泰國綠山動物園當紅明星侏儒河馬寶。(美聯社)

社群媒體 泰國

上一則

加州迷你豬靠語音按鈕「說話表達情緒」 吸粉百萬創紀錄

下一則

野生負鼠闖澳機場「躲玩偶堆」像真的 萌翻店員旅客

延伸閱讀

泰射擊場槍枝走火 中遊客臉中彈、舌頭被打掉

泰射擊場槍枝走火 中遊客臉中彈、舌頭被打掉
在4S店1年蹭飯260次 帶自家電動車充電…安徽車主被拉黑

在4S店1年蹭飯260次 帶自家電動車充電…安徽車主被拉黑
不說話未搶劫…紐約巴士站隨機刺人 受害者心有餘悸

不說話未搶劫…紐約巴士站隨機刺人 受害者心有餘悸
被賣緬甸途中跳車 4中國人逃一劫 「先跳下者救出3人」

被賣緬甸途中跳車 4中國人逃一劫 「先跳下者救出3人」

熱門新聞

專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02
伊朗德黑蘭一處居民區的建築被毀，該居民區曾在美以軍事行動中遭受襲擊。（新華社）

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

2026-03-25 11:22
川普(右)24日稍早表示，他外交團隊的所有核心成員都已參與談判。左為白宮特使威科夫。(美聯社)

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

2026-03-24 20:39
圖為8日伊朗飛彈襲擊以色列特拉維夫，造成5人受傷。(新華社)

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

2026-03-21 21:44
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國