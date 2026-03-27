野生負鼠闖澳機場「躲玩偶堆」像真的 萌翻店員旅客

一隻野生負鼠近日闖入澳洲荷巴特機場禮品店，並藏身絨毛玩偶之間。(美聯社)

澳洲 塔斯馬尼亞州荷巴特機場（Hobart Airport）近日出現一段趣味插曲，一隻野生帚尾負鼠意外闖入機場禮品店，並躲進絨毛玩偶貨架之中，與一旁的玩具袋鼠、袋狼及塔斯曼尼亞惡魔布偶混在一起，幾乎難以分辨真偽，讓發現的旅客與店員又驚又喜，宛如上演一場現實版的「躲貓貓」。

綜合中央社引述法新社報導，機場人員表示，這隻迷路的有袋動物被發現藏身於填充玩偶堆中。從現場畫面可見，牠神情略顯緊張地蜷縮在商品陳列架上，卻又與周圍的絨毛玩具融為一體，畫面相當逗趣。

據Lagardère AWPL禮品店零售經理布魯斐德（Liam Bloomfield）回憶，當時有顧客向店員反映「店裡有一隻負鼠」，讓店員一開始還難以置信。他笑稱，店內一直以來都以逼真的絨毛玩偶為傲，「這次似乎獲得了最直接的肯定」，甚至開玩笑表示，這位「特別的在地訪客」似乎是來逛玩具區、看看能否交朋友。

布魯斐德還提到，店員們一度替這隻短暫停留的負鼠討論取名，甚至構想設置「負鼠紀念角」，放上照片與名牌，記錄這次難得的邂逅。他也表示，能讓這位不速之客在店內短暫休息，大家都感到十分開心。

機場方面隨後迅速將這隻負鼠安全帶離並送回野外。發言人指出，「只有在澳洲，也只有在荷巴特機場，才會有負鼠跑進來逛紀念品店。」

資料顯示，帚尾負鼠是塔斯馬尼亞常見的五種負鼠之一，具有高度適應能力，能在自然環境與人類活動區域之間自由生存。這次現身機場禮品店，可能只是牠一次偶然的探索行為，卻為機場與旅客帶來一段輕鬆有趣的插曲。