我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

野生負鼠闖澳機場「躲玩偶堆」像真的 萌翻店員旅客

中央社／雪梨綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一隻野生負鼠近日闖入澳洲荷巴特機場禮品店，並藏身絨毛玩偶之間。(美聯社)
一隻野生負鼠近日闖入澳洲荷巴特機場禮品店，並藏身絨毛玩偶之間。(美聯社)

澳洲塔斯馬尼亞州荷巴特機場（Hobart Airport）近日出現一段趣味插曲，一隻野生帚尾負鼠意外闖入機場禮品店，並躲進絨毛玩偶貨架之中，與一旁的玩具袋鼠、袋狼及塔斯曼尼亞惡魔布偶混在一起，幾乎難以分辨真偽，讓發現的旅客與店員又驚又喜，宛如上演一場現實版的「躲貓貓」。

綜合中央社引述法新社報導，機場人員表示，這隻迷路的有袋動物被發現藏身於填充玩偶堆中。從現場畫面可見，牠神情略顯緊張地蜷縮在商品陳列架上，卻又與周圍的絨毛玩具融為一體，畫面相當逗趣。

據Lagardère AWPL禮品店零售經理布魯斐德（Liam Bloomfield）回憶，當時有顧客向店員反映「店裡有一隻負鼠」，讓店員一開始還難以置信。他笑稱，店內一直以來都以逼真的絨毛玩偶為傲，「這次似乎獲得了最直接的肯定」，甚至開玩笑表示，這位「特別的在地訪客」似乎是來逛玩具區、看看能否交朋友。

布魯斐德還提到，店員們一度替這隻短暫停留的負鼠討論取名，甚至構想設置「負鼠紀念角」，放上照片與名牌，記錄這次難得的邂逅。他也表示，能讓這位不速之客在店內短暫休息，大家都感到十分開心。

機場方面隨後迅速將這隻負鼠安全帶離並送回野外。發言人指出，「只有在澳洲，也只有在荷巴特機場，才會有負鼠跑進來逛紀念品店。」

資料顯示，帚尾負鼠是塔斯馬尼亞常見的五種負鼠之一，具有高度適應能力，能在自然環境與人類活動區域之間自由生存。這次現身機場禮品店，可能只是牠一次偶然的探索行為，卻為機場與旅客帶來一段輕鬆有趣的插曲。

澳洲

上一則

泰國河馬「彈跳豬」太可愛 遊客翻越圍欄合影…下場慘

下一則

自衛隊軍官持刀闖中使館 小泉進次郎終回應要嚴正處理但未道歉

延伸閱讀

從沒出現過…新疆沙漠驚見「沙塵豹」 網驚：跑了多遠？

從沒出現過…新疆沙漠驚見「沙塵豹」 網驚：跑了多遠？
DHS預算又卡 川普喊派ICE機場安檢：直接抓非法入境者

DHS預算又卡 川普喊派ICE機場安檢：直接抓非法入境者
史泰登島華裔外送員溝通困難遭店員辱罵暴打 顱內出血、腦震盪

史泰登島華裔外送員溝通困難遭店員辱罵暴打 顱內出血、腦震盪
咖啡+市集 星巴克新門市機場試點

咖啡+市集 星巴克新門市機場試點

熱門新聞

專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02
伊朗德黑蘭一處居民區的建築被毀，該居民區曾在美以軍事行動中遭受襲擊。（新華社）

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

2026-03-25 11:22
川普(右)24日稍早表示，他外交團隊的所有核心成員都已參與談判。左為白宮特使威科夫。(美聯社)

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

2026-03-24 20:39
圖為8日伊朗飛彈襲擊以色列特拉維夫，造成5人受傷。(新華社)

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

2026-03-21 21:44
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國