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埃及國民美食「口秀麗」 能源危機下實惠好夥伴

中央社
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一盤富含碳水化合物及植物性蛋白質的「口秀麗」，價格約60至90埃鎊，經濟實惠又營養。(中央社)
一盤富含碳水化合物及植物性蛋白質的「口秀麗」，價格約60至90埃鎊，經濟實惠又營養。(中央社)

埃及在3月19日日落時分正式結束為期29天的齋戒月，回歸日常飲食生活，而最受埃及大眾歡迎的日常主食非「口秀麗」（Koshary）莫屬，這道以米麵和豆類為主的埃及風味佳餚，是最道地的國民美食，營養又經濟。

中央社記者由埃及尼羅河電視台記者瓦伊勒陪同，實地走訪開羅最知名的「口秀麗」餐廳「阿布．塔立克」，由餐廳服務人員親自講解和示範「口秀麗」做法和吃法。

關於「口秀麗」的起源，最普遍的說法是在英國殖民埃及期間（1882年至1953年），英國人將印度士兵常食用的「印度香飯」（Khichdi，扁豆混米飯）帶入埃及，隨後義大利移民又加入義式短管狀通心粉和麵條，最後融合埃及人常吃的鷹嘴豆，成為「口秀麗」的基礎食材。

此外，埃及科普特基督徒比夏拉表示，有些人誤以為「口秀麗」源自於猶太人，因為字首和猶太教飲食戒律中的「猶太潔食」（Kosher）相同。但實際上在古埃及時代，古埃及語（科普特語語源）就已提到「祭神食物」（Koshir），是將小麥、鷹嘴豆、扁豆、大蒜和洋蔥一起放進陶罐中烹煮。

餐廳服務人員阿邁德將一盤由米飯、小麥與通心粉交錯鋪底，以及鷹嘴豆與扁豆層層覆蓋的「口秀麗」送上桌，再淋上熬煮過的番茄辣醬和大蒜醋汁，最後撒上一把金黃酥脆的炸洋蔥絲。濃郁飽滿的香氣在拌攪過程中散發開來，也讓人食慾大開。

瓦伊勒說，「阿布．塔立克」這家餐廳名稱即是創辦人的姓名。塔立克原本只是個推著流動餐車叫賣「口秀麗」的街頭攤販，在他的勤奮與堅持下，一步步建立起埃及最大的口秀麗王國。位於開羅市中心老城區內的六層樓高餐廳大樓，以賣口秀麗和甜點米布丁為主。

初來到埃及旅遊的外國遊客，一定都有機會被邀請品嘗「口秀麗」，因為這是埃及人引以為榮的埃及代表性美味。雖不如法式料理那般講究，也沒有其他如黎巴嫩或敘利亞等中東菜系的華麗張揚；但盤中呈現出的樸實、濃烈和飽滿食材，正是記者眼中埃及人樂天知命精神的對照。埃及中學生佛紀帶著自豪的表情說：「全埃及，應該沒有人不喜歡口秀麗。」

由於海灣地區能源產業設施在近期美以對伊朗戰爭中持續受損，隨之帶來的全球能源危機也使埃及物價不斷攀升，埃及民眾開始擔憂菜籃裡該買什麼。一名埃及主婦諾哈笑說；「這時，口秀麗是我們最忠實的夥伴。」

在「阿布．塔立克」，一盤富含碳水化合物及植物性蛋白質的口秀麗價格，視份量和配料，從60至90埃鎊（約1.16至1.74美元），價格低廉，且飽腹感十足。

諾哈指出，雖然「口秀麗」以供應勞動力工作者為主的街頭小吃起家，但因食材簡單又營養，許多埃及婦女也會當成居家料理，因此這道菜餚早已打破社會階層，成為埃及各地的流行主食。諾哈還提到，由於食材天然純素，傳統上不添加任何動物製品，也可滿足埃及科普特基督教徒的齋戒素食特定要求。

「口秀麗」已在2025年被聯合國教科文組織列入「非物質文化遺產」。

塔立克原本只是個推車叫賣「口秀麗」的街頭攤販，後來建立埃及最大的口秀麗王國。此為...
塔立克原本只是個推車叫賣「口秀麗」的街頭攤販，後來建立埃及最大的口秀麗王國。此為位於開羅市中心老城區內的6層餐廳大樓。(中央社)

「口秀麗」是埃及最具代表性國民美食，依序鋪上米飯、小麥粒、扁豆、義式通心粉、鷹嘴...
「口秀麗」是埃及最具代表性國民美食，依序鋪上米飯、小麥粒、扁豆、義式通心粉、鷹嘴豆和炸洋蔥，再淋上埃及風味靈魂醬汁，可同時品嘗食材單獨滋味以及所有食材的綜合風味。(中央社)

埃及

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