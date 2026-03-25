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逾250隻猴啃毀農作 印度農扮黑熊嚇退 比敲鑼打鼓有效

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由於數十萬農作物遭猴群破壞，印度農民假扮「黑熊」，竟可嚇退百隻潑猴。(取材自Ｘ平台)
由於數十萬農作物遭猴群破壞，印度農民假扮「黑熊」，竟可嚇退百隻潑猴。(取材自Ｘ平台)

印度桑巴爾地區（Sambhal）農民近年來長期受到猴群侵擾，農作物損失嚴重。當地農民指出，出沒的猴子數量超過250隻，不僅頻繁闖入村莊，還會偷食與破壞辛苦種植的草莓、馬鈴薯等農作物，累計損失已達數十萬盧比，讓農民苦不堪言。

面對猴害問題，農民曾嘗試多種傳統方式驅趕，包括設置稻草人、敲鑼打鼓、揮舞掃帚等，但效果有限。由於猴群數量龐大且逐漸適應這些手段，使得原本的防治方法難以奏效。部分農民也曾向當地政府反映問題，但認為相關處理不夠積極，因此只能自行尋求對策。

在多方嘗試無果後，當地農民開始採取模仿天敵的方式，穿上黑熊造型服裝與面具，在農田中巡邏驅趕猴群。這種被戲稱為「工讀生黑熊」的做法，意外展現良好效果，猴子一看到類似掠食者的身影便迅速逃離。有農民表示，這套黑熊裝成本僅約1600盧比（約17美元），卻能有效保護價值數十萬盧比的農作物，性價比相當高。

實際成效方面，有農民指出，這種方式甚至能一次嚇退上百隻猴子，因為猴群對外型逼真的「黑熊」產生恐懼，進而四散逃竄。這項做法也逐漸在當地村民之間傳開，成為新的防猴手段。

不過，這種方法也引發部分疑慮。有村民表示，村裡的孩童看到「黑熊」時，有的會受到驚嚇，有的則覺得新奇而追逐，可能帶來安全風險。此外，也有人批評，正是因為政府未能有效解決猴害問題，才讓農民不得不採取這類土法方式自救。

印度

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