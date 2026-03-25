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俄男離家3年忘關窗 返家滿屋鴿糞 翻修估達公寓市價

聯合新聞網／綜合報導
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一名俄國男子離家工作3年後返家，發現離開前忘了關窗，家中早已被鴿子大舉入侵，地板到處是羽毛與鴿糞。(取材自Instagram)
一名俄國男子離家工作3年後返家，發現離開前忘了關窗，家中早已被鴿子大舉入侵，地板到處是羽毛與鴿糞。(取材自Instagram)

俄羅斯一名男子離家工作3年後返家，竟發現自己的公寓早已被鴿子「全面佔領」。原來男子離開前忘了關上窗戶，屋內不僅家具上站滿鴿子，地板也滿是羽毛與鳥糞，驚人的畫面在網路上曝光，迅速在社群媒體瘋傳。

根據俄媒共青團真理報（Komsomolskaya Pravda）報導，這名中年男子三年前離開俄羅斯北部礦業城市沃爾庫塔（Vorkuta），到西伯利亞工作。當年他離家時漏關了一扇窗戶，而這個看似微不足道的疏忽，就成了鴿子「大舉進駐」的入口。

男子外地工作三年後返回公寓時，被眼前的景象當場嚇傻。影片中可見，房屋現場有數十隻鴿子悠哉地停在沙發、桌子和櫃子上，彷彿那裡本來就是牠們的地盤。地板上已經看不到原本的樣貌，完全被厚厚的鳥糞、羽毛與築巢材料給覆蓋。

男子無奈地說，自己離開時完全沒想到家裡會變這樣，現在家中到處都是築巢材料、羽毛和鳥糞，多到像是「第二層地板」。男子也自嘲，這些鴿子看他的眼神，就像房東盯著拖欠房租的房客，「我不但不是房東，還像是闖進鴿子國度的入侵者。」

這段荒謬又嚇人的畫面在俄羅斯社群媒體迅速暴紅，許多網友紛紛留言調侃，有人開玩笑說：「至少牠們還幫你下蛋當早餐。」也有人建議乾脆放棄這間公寓，「重新買一間可能比整理便宜。」

專家估算，若要徹底清理並重新裝修，包含更換家具與整修地板，費用大約需要150萬到200萬盧布（約1.8萬到2.4萬美元），幾乎和這間公寓目前市價差不多。更麻煩的是，鴿子可能攜帶多種疾病，如果男子清理完想重新入住，整間房子都需要特別消毒，否則就可能感染疾病。

社群媒體 俄羅斯

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