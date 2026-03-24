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史上最貴零食 1根噴火龍奇多漲250倍 拍8.7萬創金氏紀錄

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「寶可夢」角色噴火龍的奇多餅乾以8萬7840美元售出，獲金氏世界紀錄認證為「史上最昂貴的電玩角色造型玉米零食」。(取材自金氏世界紀錄網頁)
「寶可夢」角色噴火龍的奇多餅乾以8萬7840美元售出，獲金氏世界紀錄認證為「史上最昂貴的電玩角色造型玉米零食」。(取材自金氏世界紀錄網頁)

一根外型酷似寶可夢角色「噴火龍」的奇多餅乾，近日因拍出高價並獲認證而引發關注。這片被暱稱為「噴火龍奇多」（Cheetozard）的零食，在拍賣中以8萬7840美元成交，並被金氏世界紀錄列為「史上最昂貴的電玩角色造型玉米零食」，這根鮮紅色的辣味奇多「Cheetozard」成為史上最貴零食。

根據金氏世界紀錄與相關報導，這根奇多餅乾長約7.6至8公分，外型擁有類似翅膀與尾巴的輪廓，與「寶可夢」（又名神奇寶貝、Pokémon、寵物小精靈）角色噴火龍極為相似，因此受到收藏界矚目。拍賣時，該餅乾被固定於特製寶可夢卡片上，並置於透明保護盒內保存，嚴防任何人因一時飢餓而誤食這特別的收藏品。

這件特殊收藏品原由體育紀念品公司「1st & Goal Collectibles」負責人巴特利特（Paul Bartlett），於2018年至2022年間在eBay以350美元購入。直到2024年，他在社群媒體分享相關照片後迅速走紅，吸引市場關注。

隨後，「噴火龍奇多」被送往高汀拍賣行（Goldin Auctions）競標，最終成交價達8萬7840美元，價格較原購入成本暴增超過250倍，獲利相當驚人。高汀拍賣行委託部門主管艾默曼納特（Dave Amermanat）接受採訪時表示：「高汀專門經營稀有且獨一無二的收藏品，而『噴火龍奇多』正是如此。這件物品之所以如此有趣且獨特，是因為它連結了寶可夢和奇多兩個粉絲群體，成為跨界收藏的象徵。」

金氏世界紀錄亦特別為此設立新分類，將其認定為「遊戲角色造型食品最高拍賣價格」紀錄保持者，拍賣案例也反映出收藏市場對於跨界文化符號的高度重視，特別是當一件物品同時連結兩個不同的流行文化元素時，收藏價值可能遠超出預期。

據報導，這並非該拍賣公司近期唯一的高價寶可夢相關交易，這家公司稍早才以超過1600萬美元的價格拍出一張曾由網紅Logan Paul持有的皮卡丘卡片，刷新寶可夢卡牌拍賣紀錄。

據報導，收藏市場對稀有食物的熱情並非首見，2024年西班牙一塊卡夫拉萊斯藍乾酪也以約42232美元打破最貴起司紀錄；2018年內蒙古曾拍賣出一顆重達81.75公斤的西瓜，以7489美元成交。

酷似噴火龍的辣味奇多被拍出天價。(取材自Guinness World Recor...
酷似噴火龍的辣味奇多被拍出天價。(取材自Guinness World Records)

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