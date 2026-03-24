土耳其出土香膏玻璃瓶揭古羅馬醫療秘辛 證實人糞入藥

狄米爾博拉特在一個古代安圭塔力亞瓶（unguentarium，即香膏瓶）中發現人類糞便殘留物。(路透)

考古學家在土耳其 一個約1900年歷史、用來盛裝香水或藥劑的玻璃瓶中，發現人類糞便的痕跡。專家認為，這項發現被認為是首次以實物證據證實，古羅馬時期確實存在將糞便應用於醫療的做法，過去相關紀錄僅見於古代文獻之中。

路透報導，西瓦斯共和大學（Sivas Republic University）專門研究古代香水的考古學家阿提拉（Cenker Atila），與同事分析收藏於柏加馬博物館（Bergama Museum）數以百計玻璃瓶的內容物。這座博物館位於土耳其西部伊茲米爾省（Izmir）的古城佩加蒙（Pergamon）遺址附近。

藥理學家狄米爾博拉特（Ilker Demirbolat）對其中一個被稱為「安圭塔力亞瓶」的細頸香膏玻璃瓶進行化學檢測分析，意外在瓶中發現人類糞便與百里香油的混合殘留物。

這種細頸瓶是從竊盜者手中取得，所以專家無法確認它的出土地點。不過，佩加蒙曾是著名醫院所在地，也是古代醫學家蓋倫（Galen）行醫的地方。他曾記錄糞便在醫療中的用途，而瓶身設計也顯示它可能來自當地。

阿提拉指出，現今社會常以委婉或謹慎的方式談論糞便，但其實糞便在古代未必被視為令人厭惡的存在，根據古代文獻記載，人類與動物的糞便可用於治療生殖系統疾病等各類病症，用來對抗感染與發炎，是當時的一種治療手段，如今這個細頸香膏瓶的發現，終於為這段醫療史提供了確鑿的實物佐證。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蓋倫出生於佩加蒙一個富裕的希臘家庭，是解剖學先驅，曾為3位羅馬皇帝服務；他的醫學著作影響長達1500年，他在著作中便曾詳細記載糞便在醫療上的應用方式。

另據報導，阿提拉團隊原本預期在瓶中找到香水成分，沒想到竟發現糞便殘留，同時也意外揭示了一種從古代沿用至今的藥物形式。狄米爾博拉特進一步解釋，古羅馬醫師曾提到這類藥物可能會引起反感，因此建議與氣味較佳的物質混合使用，這也解釋了瓶中出現百里香油的原因。

報導指出，阿提拉也補充說明提到此研究結果顯示，如今在現代醫學已占有一席之地的「糞菌移植」（fecal transfer），也就是採集健康者的糞便樣本移植至患者體內，利用糞便微生物群改善患者病況的概念，其實早在古代就已為人所知。