靠退休金縮衣節食…日夫妻翻出「30年前舊紙」存款秒翻倍

日本一名67歲的退休男子意外翻出老家舊文件箱一張30年前的證券「交易報告書」，讓他的存款瞬間爆增；示意圖。(圖／123RF)

在物價飛漲的年代，許多退休族為了省錢只能縮衣節食，但日本 一名67歲的退休男子的經歷，簡直是中了頭獎。家住神奈川縣的佐藤先生（化名），原本與太太靠著每個月22萬日圓（約1300美元）的退休金 生活，平日連旅行都捨不得去。沒想到，他在整理老家舊文件箱時，意外翻出一張30年前的證券「交易報告書」，竟讓他的存款瞬間爆增。

據日媒THE GOLD ONLINE報導，佐藤先生回憶，1990年代初期在父親建議下，花了100萬日圓(約6200美元)買入當時看好的通訊產業股票。後來因工作繁忙、多次搬家，他完全忘了這筆投資。直到最近他抱著試試看的心情致電證券公司，才發現這筆沉睡30年的資產，在股價飆升與無數次「股票分割」的加乘效應下，市值已翻漲至8500萬日圓(約53.2萬美元)。

在與妻子商量後，佐藤先生決定將股票全數獲利了結。扣除約20%的稅金後，他前往銀行ATM補摺，看到存摺最後一行印著超過6800萬日圓(約42.6萬美元)的餘額，手忍不住劇烈顫抖。他感慨表示，「看到存摺上最後一行的數字時，我完全說不出話，才真的意識到這不是在做夢」。

專家分析，佐藤先生能資產大翻身，關鍵在於「投資成長產業」與「時間的複利效應」。過去30年間，日本通訊與IT產業規模急速擴大，頻繁的股票分割讓持股數在不花錢的情況下倍數增加，才創造出這種「睡覺也能賺錢」的奇蹟。