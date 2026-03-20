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同日同醫院出生…大馬夫妻笑稱天命 建議回出生地找對象

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馬來西亞網友分享，她與丈夫同年同月同日、同地點出生，網友大讚是姻緣天注定。(圖／AI生成)
馬來西亞網友分享，她與丈夫同年同月同日、同地點出生，網友大讚是姻緣天注定。(圖／AI生成)

馬來西亞一名女子近日在社群平台分享自己與丈夫的出生證明，意外揭露兩人之間的「巧合緣分」。文件顯示，夫妻倆不僅同年同月同日出生，還同樣是在平安夜誕生，甚至連出生醫院都相同，消息曝光後引發網友熱議。

綜合香港01等媒體報導，該女子在Threads上貼出兩人的出生證明，可見兩人皆於馬六甲中央醫院（Hospital Besar Melaka）出生，日期同為1996年12月24日。丈夫出生時間為當天凌晨0時17分，而她則在清晨6時27分誕生，兩人僅相差約6個小時。

她進一步透露，其實兩人原本互不相識，直到2013年在補習班相遇才認識彼此。當時得知彼此竟然同一天出生，讓她印象深刻，雖然對丈夫外表頗有好感，但當時兩人各自已有交往對象，因此並未發展感情。

直到2018年，兩人各自結束原本的戀情，心情低落之際，丈夫透過社群平台不斷給予關心與安慰，兩人關係逐漸拉近，最終開始交往，並於2021年步入婚姻。她也打趣表示，如果有人目前仍單身，不妨回到自己出生的醫院，「說不定命運就在那裡等著你」。

這段故事吸引許多網友留言祝福，不少人直呼「命中注定」、「太甜了吧」、「真的會有這麼巧的事嗎」，也有人開玩笑說，也許兩人在出生當天就曾在產房外擦肩而過。

根據發文者和丈夫的出生證明文件，2人同在馬六甲中央醫院出世，出生日期是1996年...
根據發文者和丈夫的出生證明文件，2人同在馬六甲中央醫院出世，出生日期是1996年12月24日平安夜，出生時間則相差6小時。(取材自Ｘ平台)

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