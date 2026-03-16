好奇心惹禍 越南少年「18公分金屬棒」卡體內急求醫

越南近期有一名15歲少年因劇烈腹痛緊急送醫，檢查驚見少年體內卡著一根長達18公分的金屬棒，壓迫骨盆腔器官，直腸差點破裂；示意圖。(圖／123RF)

醫師示警，青春期孩子常因好奇，探索身體卻缺乏安全知識，恐怕導致嚴重危害。越南近期有一名15歲少年因劇烈腹痛緊急送醫，檢查驚見少年體內卡著一根長達18公分的金屬棒，壓迫骨盆腔器官，直腸差點破裂。

歷經45分鐘取出異物

越南媒體報導，河東綜合醫院醫療團隊為少年進行檢查時，從X光照驚訝發現，一根18公分的金屬棒就卡在直腸內。情況危急又棘手，讓醫療團隊啟動急診外科、影像診斷、麻醉復甦及消化外科等跨科合作，尋求最佳治療方式。

團隊一名醫師透露，該異物長18公分、直徑6公分，遠遠超過青少年肛門括約肌的負荷範圍，且在腸道內形成「真空效應」，被緊緊吸附於腸壁。最終團隊決定經肛門取出方式，避免剖腹手術，麻醉團隊先讓肌肉充分放鬆，醫師再將器械伸入異物後方注入空氣，消除真空吸力後緩慢取出。

歷經45分鐘，醫療團隊成功將金屬棒取出，少年僅有輕微擦傷，括約肌功能完整保留，目前健康狀況穩定，各項指數正常，預計數日內即可出院。醫師表示，青春期孩子常因好奇探索身體，卻缺乏安全知識，將異物置入肛門可能導致腸穿孔、腹膜炎、敗血症及括約肌永久損傷，造成大小便失禁。

醫師提醒家長重視對孩子們的性教育，若真的不幸發生意外，千萬不要因害羞等原因而延誤就醫。此外，醫師強調，千萬不可嘗試自行取出異物，以免造成更嚴重傷害。

好奇心惹禍！越南少年「18cm金屬棒」卡體內 醫：直腸險破裂

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