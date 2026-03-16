我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年50大慈善捐贈者 彭博連3年榜首

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

好奇心惹禍 越南少年「18公分金屬棒」卡體內急求醫

TVBS新聞網／編輯 張森皓 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
越南近期有一名15歲少年因劇烈腹痛緊急送醫，檢查驚見少年體內卡著一根長達18公分的金屬棒，壓迫骨盆腔器官，直腸差點破裂；示意圖。(圖／123RF)
越南近期有一名15歲少年因劇烈腹痛緊急送醫，檢查驚見少年體內卡著一根長達18公分的金屬棒，壓迫骨盆腔器官，直腸差點破裂；示意圖。(圖／123RF)

醫師示警，青春期孩子常因好奇，探索身體卻缺乏安全知識，恐怕導致嚴重危害。越南近期有一名15歲少年因劇烈腹痛緊急送醫，檢查驚見少年體內卡著一根長達18公分的金屬棒，壓迫骨盆腔器官，直腸差點破裂。

歷經45分鐘取出異物

越南媒體報導，河東綜合醫院醫療團隊為少年進行檢查時，從X光照驚訝發現，一根18公分的金屬棒就卡在直腸內。情況危急又棘手，讓醫療團隊啟動急診外科、影像診斷、麻醉復甦及消化外科等跨科合作，尋求最佳治療方式。

團隊一名醫師透露，該異物長18公分、直徑6公分，遠遠超過青少年肛門括約肌的負荷範圍，且在腸道內形成「真空效應」，被緊緊吸附於腸壁。最終團隊決定經肛門取出方式，避免剖腹手術，麻醉團隊先讓肌肉充分放鬆，醫師再將器械伸入異物後方注入空氣，消除真空吸力後緩慢取出。

歷經45分鐘，醫療團隊成功將金屬棒取出，少年僅有輕微擦傷，括約肌功能完整保留，目前健康狀況穩定，各項指數正常，預計數日內即可出院。醫師表示，青春期孩子常因好奇探索身體，卻缺乏安全知識，將異物置入肛門可能導致腸穿孔、腹膜炎、敗血症及括約肌永久損傷，造成大小便失禁。

醫師提醒家長重視對孩子們的性教育，若真的不幸發生意外，千萬不要因害羞等原因而延誤就醫。此外，醫師強調，千萬不可嘗試自行取出異物，以免造成更嚴重傷害。

好奇心惹禍！越南少年「18cm金屬棒」卡體內　醫：直腸險破裂

TVBS新聞網

世報陪您半世紀

上一則

伊朗新領袖被爆「在俄動手術」 傳現在德黑蘭實際掌權另有其人

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘