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慶祝嚕嚕米80歲 芬蘭總統領銜130名人馬拉松朗讀

中央社
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嚕嚕米是住在芬蘭森林裡的「精靈」，白白胖胖模樣相當討喜。(本報系資料照片)
嚕嚕米是住在芬蘭森林裡的「精靈」，白白胖胖模樣相當討喜。(本報系資料照片)

為慶祝嚕嚕米（Moomin，官方正名「姆明」）問世80周年，芬蘭廣播公司Yle日前舉辦史上最大規模閱讀馬拉松，總統史塔布將與130位名人接力朗讀九本嚕嚕米小說，直播超過30小時。前總理馬林（Sanna Marin）等政界、演藝、體育、藝文界與年輕網紅共襄盛舉。

嚕嚕米是住在芬蘭森林裡的「精靈」，白白圓圓的萌樣，相當討喜。這場朗讀內容為作家楊笙（Tove Jansson）全部九本長篇小說，首本用瑞典語原文，其餘用芬蘭語。

楊笙是說瑞典語的芬蘭人，嚕嚕米系列以瑞典語寫成，堪稱該國文化代表。芬蘭外交部稱為「國家象徵」，作品處理情緒與人生議題的深度，反映對自然的熱愛與簡樸生活等核心價值觀。許多人會將自己歸類為書中某個角色，這些故事深植作者個人童年記憶。首本小說寫於1945年二戰期間，講述無家可歸的嚕嚕米家族尋找家園，反映當時歐洲難民處境。

楊笙1954年起為倫敦「晚報」（Evening News）創作連環漫畫，以社會諷刺手法吸引成人讀者，高峰期在40多國、120份報紙連載，每日觸及2000萬名讀者，成為芬蘭史上最成功漫畫。她畫到1960年，之後由弟弟拉斯接手至1975年。

1990年代日本與荷蘭合製動畫版，在全球120多國播出，亞洲地區因此掀起「嚕嚕米熱潮」，日本至今仍是主要市場，設有兩座主題樂園，芬蘭航空也在飛日本航線客機塗上嚕嚕米彩繪。

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