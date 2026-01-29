我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞紀錄片「重返白宮前20天」首映 可能獲高額報酬

復出無望？趙薇「空降」直播間 10分鐘後黑屏了

法擬禁青少年用社媒 院士也曾滑不停：這不是好事

中央社巴黎29日專電
安德勒說，青少年愈是窩在房間裡玩社群媒體，生活就愈缺乏樂趣和新鮮感，這不是好事。圖為參觀羅浮宮的親子家庭。(路透)
安德勒說，青少年愈是窩在房間裡玩社群媒體，生活就愈缺乏樂趣和新鮮感，這不是好事。圖為參觀羅浮宮的親子家庭。(路透)

法國準備立法禁止15歲以下青少年使用社群媒體。研究認知科學的法蘭西人文科學院院士安德勒（Daniel Andler）受訪時說，他自己也曾一支接一支看影片，社群媒體占據注意力的現象確實危險。

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）全力支持下，國民議會本週初步通過禁止15歲以下未成年人使用社群媒體的法案，接下來將交由參議院審議。

馬克宏在社群平台X發文說：「這是重大一步…我們孩子的大腦是非賣品，無論是賣給美國平台，還是中國網路。」

若法案最終順利通過，法國將成為繼澳洲之後第2個針對未成年人實施這類法律限制的國家。

澳洲去年12月率先禁止16歲以下青少年使用社群媒體。法國政府則希望新法於今年9月新學年開始時生效。

這項法案目的是保護青少年身心健康，但反對者認為此舉可能侵犯用戶自由。

安德勒在一場訪談中告訴中央社記者，社群媒體令他憂懼，尤其是所謂「注意力經濟」，人們的注意力完全被TikTok之類的系統挾持，持續被灌輸難以抗拒的內容，導致人們期望每時每刻都受到刺激，無法靜下心來欣賞周圍環境的細節、聆聽身邊的聲音。

法國準備立法禁止15歲以下未成年人使用社群媒體。法蘭西人文科學院院士安德勒（Da...
法國準備立法禁止15歲以下未成年人使用社群媒體。法蘭西人文科學院院士安德勒（Daniel Andler）也擔心人們的注意力被社群媒體挾持的現象。 (中央社)

但他不確定禁止青少年使用社群媒體的成效，年輕人或許會找到方法規避禁令，「因為現在已經很難回頭了」。

澳洲實施禁令後，網路上出現一些貼文分享如何規避限制，例如利用化妝通過臉部辨識、找人幫忙驗證或藉助虛擬私人網路（VPN），法國未來執行的結果也有待觀察。

安德勒對社群媒體占據注意力很反感，但也坦言YouTube等平台有時確實很吸引人，「我自己也會從一個（影片）跳到另一個」，尤其短影音更容易讓人虛耗大量時間，「所以我認為這些東西非常、非常危險」。

安德勒說：「青少年愈是窩在房間裡玩這些（社群媒體），生活就愈缺乏樂趣和新鮮感，這不是好事。所以某種程度上，不讓他們接觸這些東西，初看似乎是個好主意，但還要看實際執行成效。」

安德勒的專長是數學和哲學，起初鑽研數學邏輯分支之一的模型論，後來興趣轉向科學哲學及認知科學，也即他主要的研究方向。

他的著作「AI會取代人類智慧嗎？：人工智慧與人類智慧的雙重謎團」近期在台灣出版，他將出席2月初舉行的台北國際書展講座及簽書會。

社群媒體 澳洲 馬克宏

上一則

歐盟高層倡防務降低對美依賴 與北約秘書長現分歧

延伸閱讀

法總統在達沃斯戴太陽眼鏡 網友毒舌「又被老婆打？」

法總統在達沃斯戴太陽眼鏡 網友毒舌「又被老婆打？」
馬克宏稱不打算在達沃斯與川普對話 批美關稅不可接受

馬克宏稱不打算在達沃斯與川普對話 批美關稅不可接受
川普曝光馬克宏私訊 還批英國愚蠢又軟弱

川普曝光馬克宏私訊 還批英國愚蠢又軟弱
川普遭馬克宏拒絕入會 怒嗆：對法國香檳課徵200%關稅

川普遭馬克宏拒絕入會 怒嗆：對法國香檳課徵200%關稅

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
4星座2026人生重開機 他長久努力終於被看見

4星座2026人生重開機 他長久努力終於被看見
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略