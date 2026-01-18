我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

德國小鎮50綿羊誤闖超市20分鐘 最愛這一區 顧客驚喜

編譯周辰陽
德國巴伐利亞邦一間超市近日突遭50隻綿羊闖入，羊群在收銀台與貨架間徘徊，罕見畫面在網路引發熱議。(取材自Ｘ平台)
德國巴伐利亞邦一間超市近日突遭50隻綿羊闖入，羊群在收銀台與貨架間徘徊，罕見畫面在網路引發熱議。(取材自Ｘ平台)

德國巴伐利亞一座小鎮的折扣超市日前意外闖入約50隻脫離羊群的迷途綿羊，牠們在店內走道間奔跑探索，停留約20分鐘，讓顧客又驚又喜，最後才被引導離開。

這場「毛茸茸入侵」發生在1月5日，正值巴伐利亞邦布爾格辛（Burgsinn）進行綿羊的例行季節性遷徙。數十隻羊顯然對既定路線另有想法，轉而闖進連鎖超市Penny的一家分店。

影片顯示，羊群一邊咩咩叫，一邊站在滿地狼藉中四處張望，與其說是驚慌失措，不如說更顯好奇。目擊者透露，雖然牠們忍住了啃食架上新鮮蔬果的衝動，卻在飲料區推擠碰撞，將玻璃瓶與其他商品撞落貨架，留下一片狼藉。

牧羊人米希勒（Dieter Michler）接受巴伐利亞廣播公司採訪時表示，他當時正帶著包含母羊與小羊在內的500隻羊，前往過冬的安置地點，並推測闖進超市的50隻羊中，至少有一部分是被地上的橡實吸引，因而與大隊走散，並帶著其他羊一同偏離原本路線。

米希勒說：「一定是有人提著袋子走進超市，牠們就跟進去了。」他解釋，在羊的眼中，那些袋子可能看起來像是濃縮飼料或鹽袋，「我完全沒想到牠們會自己走進超市。」

一名顧客開車追上米希勒與其餘羊群，告知他走失羊隻的「意外冒險」。等他趕到時，店員已透過發出巨大聲響，將羊群趕出超市，牠們隨後回到停車場。米希勒說，羊群在這場插曲過後一切安好，一回到大隊裡就又開心起來了」。

這群羊的超市歷險記前後大約20分鐘後，Penny超市在聲明中打趣地表示：「實在無法判斷這些羊究竟是在找什麼特價商品，還是只是想進來取暖。」同時指出，這群羊似乎特別喜歡收銀區，因為那裡聚集了顧客與店員。

德國

上一則

川普因格陵蘭對8國加徵關稅 德國智庫：目的分化歐洲

下一則

伊朗示威者家屬想領遺體 得先交錢

延伸閱讀

德國總理：伊朗政權離垮台只剩最後幾天或幾周

德國總理：伊朗政權離垮台只剩最後幾天或幾周
美對等關稅將執行 十大貿易逆差國唯獨台灣尚未公布

美對等關稅將執行 十大貿易逆差國唯獨台灣尚未公布
傳德推格陵蘭北約聯合特派團 英擬部署部隊和機艦

傳德推格陵蘭北約聯合特派團 英擬部署部隊和機艦
德國小鎮綿羊遷徙迷航記 50隻羊結伴誤闖超市讓顧客又驚又喜

德國小鎮綿羊遷徙迷航記 50隻羊結伴誤闖超市讓顧客又驚又喜

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
在伊朗德黑蘭，許多哀悼者11日抬著棺木，為在抗議活動中喪命的安全部隊成員及平民舉行葬禮遊行。路透

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

2026-01-12 13:56

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...