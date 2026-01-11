日本美女大臣穿男裝參拜 網讚：連神明都掀開簾子看

我的頻道

日本經濟安全保障大臣小野田紀美。(歐新社)
日本經濟安全保障大臣小野田紀美。(歐新社)

日本首相高市早苗日前率領內閣前往三重縣伊勢神宮進行例行的新年參拜。但在一片嚴肅的黑色禮服隊伍中，最吸睛的並非首相本人，而是身兼「動漫宅」和「腐女」形象的經濟安全保障大臣小野田紀美。她打破女性閣員穿著裙裝禮服的傳統，換上與男性大臣同款的全套「晨禮服」（Morning Dress），帥氣逼人的造型瞬間引爆社群話題。

依照日本政壇慣例，男性閣員在正式祭典中需穿著灰色西裝褲搭配黑色長尾外套的「晨禮服」，女性則多以長裙套裝出席。擁有日美混血血統、身高170公分的小野田紀美，去年10月就職時，仍穿著傳統女性套裝，但此次參拜，她卻打破框架、出人意料地盤起頭髮，穿上全套男士晨禮服，英挺程度完全把身旁的男性大臣比下去。

這一幕播出後，社群平台X上立刻引起騷動。網友@sxzBST大讚她是寶塚級的「男裝麗人」，驚呼：「小野田大臣這樣穿簡直是『全新的最佳解法』，完全不用擔心穿裙子被品頭論足，170公分的身高撐起燕尾服更是帥氣逼人！」此留言釣出熟悉服裝禮儀的網友指正，說明這並非晚宴用的燕尾服，而是日間最高等級的正式服裝「晨禮服」，大讚她穿出了莊重感。

此外，當天參拜還發生一段小插曲。當高市內閣參拜時，神宮正殿的白布簾被風高高吹起。在日本民俗說法中，這象徵著神明對參拜者的歡迎。網友對此興奮表示：「連神明都掀開簾子想看一眼這位男裝麗人吧！」小野田紀美這身打破性別框架的裝扮，意外成為高市內閣新年的最大亮點。

小野田紀美（左三）的「晨禮服」裝扮引發關注。(取材自Niconico News)
小野田紀美（左三）的「晨禮服」裝扮引發關注。(取材自Niconico News)

日本 高市早苗

