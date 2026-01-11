日本美女大臣穿男裝參拜 網讚：連神明都掀開簾子看

日本經濟安全保障大臣小野田紀美。(歐新社)

日本 首相高市早苗 日前率領內閣前往三重縣伊勢神宮進行例行的新年參拜。但在一片嚴肅的黑色禮服隊伍中，最吸睛的並非首相本人，而是身兼「動漫宅」和「腐女」形象的經濟安全保障大臣小野田紀美。她打破女性閣員穿著裙裝禮服的傳統，換上與男性大臣同款的全套「晨禮服」（Morning Dress），帥氣逼人的造型瞬間引爆社群話題。

依照日本政壇慣例，男性閣員在正式祭典中需穿著灰色西裝褲搭配黑色長尾外套的「晨禮服」，女性則多以長裙套裝出席。擁有日美混血血統、身高170公分的小野田紀美，去年10月就職時，仍穿著傳統女性套裝，但此次參拜，她卻打破框架、出人意料地盤起頭髮，穿上全套男士晨禮服，英挺程度完全把身旁的男性大臣比下去。

這一幕播出後，社群平台X上立刻引起騷動。網友@sxzBST大讚她是寶塚級的「男裝麗人」，驚呼：「小野田大臣這樣穿簡直是『全新的最佳解法』，完全不用擔心穿裙子被品頭論足，170公分的身高撐起燕尾服更是帥氣逼人！」此留言釣出熟悉服裝禮儀的網友指正，說明這並非晚宴用的燕尾服，而是日間最高等級的正式服裝「晨禮服」，大讚她穿出了莊重感。