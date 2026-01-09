天赦日+一粒萬倍日... 日本「最強開運日」引爆排隊奇景

日本皇居內販售的皮革錢包並非新商品，但近來因社群媒體推波助瀾熱銷。由於在皇居這個特殊地點販售，被傳說是「能量景點商品」，「有助提升運勢」等，自今年11月起開始出現排隊人潮，圖為12月20日的「一粒萬倍日」排隊人潮。(中央社)

愛財之心，人皆有之。在日本 ，求財、求好運的代表性日子，則非「一粒萬倍日」與「天赦日」莫屬。在東京旅行時，若碰巧在銀座、有樂町一帶看到人潮大排長龍，目標指向掛著「宝くじ」（彩券）招牌的店鋪，那麼幾乎可以確定，這一天多半就是日本人眼中的「開運日」。

根據日本傳統曆法，「一粒萬倍日」意指「一粒種子能夠成長為萬倍效果」的日子，是象徵擴大與繁盛的吉日。

在早期農耕時代，農民會選擇在這一天播種，祈求豐收。到了現代，這一天被延伸為事業、財富的起點，認為在這一天展開新挑戰，或購買重要物品，便有機會獲得百倍、千倍的回報。

「一粒萬倍日」每個月有4至6天不等，日本業者順勢宣傳這天是更換新錢包的最佳日子。據說在這天購買或開始使用新錢包，從錢包中花出去的錢，會以倍增的形式回到身邊。

至於「天赦日」則是源自天帝赦免罪過、諸事大吉的大吉日，因此常被選作結婚、搬家、創業等人生重大轉捩點的日子。如果選在這天開始使用錢包，也被認為有提升金運和整體運勢的效果。

當「一粒萬倍日」與「天赦日」重疊時，便形成極為罕見的「最強開運日」，有些名人甚至會選在這一天宣布婚訊。

上月21日，正是這樣的「最強開運日」，加上重合傳統曆法中的「天恩日」與「大安」。當天，東京著名的西銀座彩券中心周邊湧進大量人潮，隊伍甚至延伸到數個街區之外。



而在這一天，另一個排起長龍的地點，則是最近爆紅的「皇居財布（錢包）」。

事實上，皇居內販售的皮革錢包並非新商品，但近來因為社群媒體 的推波助瀾而爆紅。由於在皇居這個特殊地點販售，被傳說是「能量景點商品」，「有助提升運勢」等，自去年11月起開始出現排隊人潮。隨著知名度不斷擴散，入手難度大幅提高，網路上甚至出現高於定價數倍的轉售情況。

這些錢包以純牛皮手工製作，飾有菊花紋章設計（為了不同於皇室，菊花僅有15瓣）。款式包括長夾、對折錢包、U字型零錢包等，顏色則有金色、銀色、橘色、粉紅色等，色彩繽紛，加上售價僅1000至5000日圓不等，價格十分討喜，更助長人氣。



由於早就聽聞每逢皇居開放日，往往在上午9時開園前數小時，現場就會聚集數百人排隊，上月某一天，記者決定改道前往昭和紀念公園內的昭和天皇紀念館碰碰運氣。到了現場，抱持同樣想法的人不在少數。上午9時30分開館，由於地點偏遠，記者約10時抵達時，現場目測已有超過500人排隊。

排隊過程中，一名住在附近的歐吉桑過來看熱鬧。他向記者表示，自己先前來排過3次，根據他的經驗，買到錢包大概要3小時，而且每人還有限購數量，「膝蓋不行囉，不能再排啦」。他帶著「已經成功入手」的勝利者神情，悠然離開現場，徒留投以羨慕目光的排隊人群。

隨著時間推移，館方人員在接近11時出面宣布，所有皮革錢包都已售罄，如果想要「看一眼」可以選擇繼續排隊，人群瞬間作鳥獸散。記者抱著「來都來了」的心態，又多排了30分鐘，終於見到玻璃展示櫃中「看得到卻買不到」的皇居財布。

「越是買不到的越想要」的叛逆心理，促使記者於上月20日轉戰皇居主戰場。巧也不巧，當天正逢「一粒萬倍日」。在這天使用新錢包能否得到百倍、千倍回報尚未可知，但肉眼可見的是，排隊人潮確實成長了百倍。即使在開園前1小時抵達，這一天仍然空手而歸。