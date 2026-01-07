我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

日網紅1年囤25公斤寶可夢卡 疊起來4.9公尺 回收價曝光

聯合新聞網／綜合報導
日本一名YouTuber將數量可觀的寶可夢卡牌拿去回收變現；圖為卡牌玩家交易情景。(美聯社)
日本一名YouTuber將數量可觀的寶可夢卡牌拿去回收變現；圖為卡牌玩家交易情景。(美聯社)

根據日媒ねとらぼ報導，日本一名專門拍攝寶可夢卡牌開箱影片的YouTuber，最近將一年來累積的大量寶可夢卡牌拿到二手連鎖書店BOOK OFF出售，沒想到回收金額出乎意料，相關影片曝光後在網路上引發熱烈討論，觀看數已突破20萬次。

YouTube頻道「ハギ老人のポケカch」平時拍攝大量拆封影片，光是2025年在影片中就開封了63盒卡牌，私下也持續拆包，導致「普通卡」越堆越多，甚至塞滿家中收納空間，乾脆一次整理出售。

正式賣卡前，他先花了約1小時挑出仍可能使用的卡片，其餘則全數打包。為了確認數量，他先量體重為63.3公斤，再抱著卡牌站上體重計，數字瞬間跳到88.2公斤，由此推算這批卡牌重量高達25公斤，份量相當驚人。

雖然很難搬運，他仍騎腳踏車把卡牌送往BOOK OFF估價，龐大的數量也讓店員當場傻眼。回家後，他透過官方App查詢結果，全部回收的金額為4890日圓（約31美元），連本人都直呼超出預期。他也分享，該門市的寶可夢卡計價方式是「卡牌堆疊高度每1公分10日圓」。換算後，這批卡牌若全部疊起來，高度約4.9公尺，頗為驚人。

最後，他將回收金額換成BOOK OFF點數，與原有點數合計達5178點，隨即再購買新的寶可夢卡盒。影片曝光後，網友紛紛留言表示「也不能小看普通卡」，也有人笑稱，卡牌疊起來的高度甚至比寶可夢角色固拉多（3.5公尺）還高。

YouTube 日本 YouTuber

上一則

捷克「業餘劇場」存在逾200年 約10萬人參與 聯國列入非遺

下一則

南韓社群「哭窮挑戰」 網友拿厚重紙鈔蓋泡麵…網路炸鍋

延伸閱讀

寶可夢慶祝30周年 麥當勞2月再推卡牌兒童餐

寶可夢慶祝30周年 麥當勞2月再推卡牌兒童餐
不再打街機 日本遊樂場靠夾娃娃機轉型 營收占比升至60%

不再打街機 日本遊樂場靠夾娃娃機轉型 營收占比升至60%
務實建議備受推崇 25歲修車網紅：絕不推薦買這幾種車

務實建議備受推崇 25歲修車網紅：絕不推薦買這幾種車
不想進修車廠？25歲網紅：別買福特、雪佛蘭

不想進修車廠？25歲網紅：別買福特、雪佛蘭

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火