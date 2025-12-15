別提早上班勸不聽 西班牙22歲女2原因被開除 法院也不挺

我的頻道

編譯周辰陽
西班牙一名22歲白領員工因為習慣性太早上班遭到解雇提告，但法院認為她執意不遵守工作規則，判決她敗訴；示意圖。（路透）
大多數老闆通常會讚賞提早上班的習慣，但西班牙一名22歲女白領因習慣提早40分鐘到公司，儘管老闆多次警告她不要這麼早到，但這名女子仍置之不理，選擇維持自己的作風，最終被開除了。

每日郵報報導，這位女白領自2023年起多次收到警告，不可在上班前整整40分鐘，也就是早上6時45分至7時之間抵達辦公室，也被告知不得提前打卡，或在7時30分上班前開始工作，卻仍在天還沒亮就到辦公室、無事可做。

老闆最終失去耐心，認為她過度早到的習慣並未真正為公司做出貢獻，只是不服從指示，因而以嚴重不當行為將她開除。

女子向阿利坎特（Alicante）社會法庭提出上訴，堅稱解雇不合理。但法官得知，即便收到多次口頭和書面警告後，她仍堅持早到，累計提前到班19次，有些日子甚至試圖在到達辦公室前就透過App打卡，此外還被控未經許可出售一個公司車的二手電池，進一步加深「不忠誠行為」的印象。

法院在裁決中支持公司，強調問題不在於當事人「過度準時」，而是執意不遵守工作規則，依西班牙「勞動者法」第54條屬嚴重的職責違規。全案仍可向瓦倫西亞最高法院上訴，但目前裁決仍有效。

這起案件引發網友熱烈討論，許多人對於提前上班就可能被解雇感到困惑，但就業專家指出，公司在規則明確後，有權強制執行嚴格的進出規定。

徒手制伏雪梨海灘槍手 43歲英勇水果店老闆身中2槍 現況曝光

白俄和平獎得主獲釋 畢亞利亞茨基：繼續爭取釋放政治犯

