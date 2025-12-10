我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

諾貝爾燈節向和平致意 點亮斯德哥爾摩黑暗冬夜

中央社斯德哥爾摩專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
設置在斯德哥爾摩河岸邊的作品GLOW以諾貝爾文學獎得主川端康成的演說為靈感，映照在日本文學中月亮和月光象徵來自內心的光，藝術團隊Amigo & Amigo的互動作品，讓訪客透過觸摸作品點亮不同顏色的光。(中央社)
設置在斯德哥爾摩河岸邊的作品GLOW以諾貝爾文學獎得主川端康成的演說為靈感，映照在日本文學中月亮和月光象徵來自內心的光，藝術團隊Amigo & Amigo的互動作品，讓訪客透過觸摸作品點亮不同顏色的光。(中央社)

12月的斯德哥爾摩每天大約只有6小時日照時間，北歐進入黑暗的寒冬，諾貝爾燈節以諾貝爾獎得主的發現與成就為啟發，設計各種光藝術作品。設置在斯德哥爾摩各處的燈飾，為這座寒冬中的北歐城市帶來希望與光明。

諾貝爾燈節（Nobel Week Lights）是由諾貝爾獎博物館（Nobel Prize Museum）主辦，邀請瑞典當地及國際藝術家、設計師、學生，以諾貝爾獎各獎項得主的作品或發明為啟發，展出燈光設計等光藝術作品，在12月6日至14日諾貝爾頒獎典禮的一週期間內展出。

今年的諾貝爾燈節主要展示在斯德哥爾摩市中心以及市郊滕斯塔（Tensta）。

諾貝爾頒獎典禮的場地斯德哥爾摩市政廳外的燈光投影通常是最受矚目的作品，今年市政廳的光藝術是光雕投影藝術家恩古瑪 （Yann Nguema）設計，音樂由藝術家布拉諾斯（Mischa Blanos）設計。

恩古瑪以包括聯合國、無國界醫師、劉曉波、達賴喇嘛、穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）、日本原水爆被害者團體協議會（Nihon Hidankyo）等多位諾貝爾和平獎得主為創作靈感，設計出具有特色的光藝術作品Pro Pace。

Pro Pace來自和平獎獎牌背面的字句Pro pace et fraternitate gentium，代表「獻給和平與人與人之間的夥伴情誼」。恩古瑪希望透過作品對還在為了目前世界問題努力的團體與個人致意，提醒世人和平的價值與脆弱，以及彼此合作的重要性。也希望透過Pro Pace連接斯德哥爾摩與頒發和平獎的挪威首都奧斯陸（Oslo）兩個城市。

其他以諾貝爾和平獎作為靈感來源的作品還有在瑞典國會旁鑄幣廣場稱為「心跳」（Heartbeat）的作品。藝術家藍德留斯（Charlotte Landelius）以紅十字會在1971、1944、1963年的人道工作為啟發，錄製紅十字會全球志工的聲音，透過光影與聲音讓人思考「為什麼要在乎世界問題」，作品中紅色的燈光讓人想起心跳同時也是紅十字會的象徵，向個人與共同的團結致敬，也向每天都以勇氣服務大眾的志工們致意。

在諾貝爾博物館中庭內的作品「和平時刻」（Moments of Peace）由10把發亮的長椅組成，當訪客坐在長椅上時可以聽見兩次世界大戰期間不同諾貝爾和平獎得主的演說與配樂。藝術家史托尼（Johan Stohne）希望透過作品讓訪客可以在忙碌的市區坐下聆聽帶著不受時空限制、帶著和平訊息的話語和音樂，創造一個可讓人省思的地方。

諾貝爾燈節的光藝術品在黑暗又寒冷的北國冬天，透過對和平的想望給斯德哥爾摩帶來光明與溫暖。

來自高雄的設計團隊「有用主張UxU Studio」2024年曾獲邀參加諾貝爾燈節，作品Waterfall呼應諾貝爾文學獎得主泰戈爾的劇本「瀑布」，在諾貝爾獎博物館中庭展出。

諾貝爾頒獎典禮的場地斯德哥爾摩市政廳外的光藝術作品Pro Pace，由光雕投影藝...
諾貝爾頒獎典禮的場地斯德哥爾摩市政廳外的光藝術作品Pro Pace，由光雕投影藝術家恩古瑪（Yann Nguema）設計，音樂由藝術家布拉諾斯（Mischa Blanos）設計，提醒世人和平的價值與脆弱，以及彼此合作的重要性。(中央社)

諾貝爾獎 瑞典

上一則

華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單

下一則

美軍持槍攻堅委內瑞拉油輪畫面曝光 委國怒批「國際海盜」

延伸閱讀

無懼出境禁令 馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎

無懼出境禁令 馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎
諾貝爾和平獎得主缺席典禮非首例 曾為劉曉波留空椅

諾貝爾和平獎得主缺席典禮非首例 曾為劉曉波留空椅
馬查多女代領獎 諾貝爾和平獎委員會主席籲馬杜洛下台

馬查多女代領獎 諾貝爾和平獎委員會主席籲馬杜洛下台
和平獎得主馬查多女兒宣讀演說：民主國家須為自由奮戰

和平獎得主馬查多女兒宣讀演說：民主國家須為自由奮戰

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品