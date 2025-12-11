柬埔寨公主嫁富二代 「世紀婚禮」4大儀式超奢華

柬埔寨公主蓬索雷亞克(右)與謝索菲亞克特拉(左)舉辦婚禮，奢華婚禮成年度矚目王室盛事。(取材自微博)

柬埔寨 王室近日舉行了年度盛事—28歲的諾羅敦·蓬索雷亞克公主（Pongsoriya Norodom）在金邊與當地企業家、某礦泉水品牌的首席執行官謝索菲亞克特拉（Seav Chhuon Ing）正式完婚。據悉，這對情侶於今年2月在社交媒體上宣布訂婚，立即在東南亞 引起轟動，並被譽為「Z世代皇室夫婦」的榜樣。

紅星新聞報導，這場為期數天的奢華「世紀婚禮」包含四場主要儀式，融合了傳統的柬埔寨文化、王室禮儀和現代時尚，被稱為「近年來最盛大的柬埔寨王室婚禮」。婚禮包括婚前慶祝活動、傳統高棉儀式、皇家祝福儀式和西式晚宴。每個環節都有其獨特的主題和不同的服裝搭配，將這場盛會變成了一場令人眼花繚亂的時尚盛宴。

新郎謝索菲亞克特拉是知名柬埔寨企業集團的繼承人，在家中五兄妹中排行老三，負責管理家族企業—達恩彭貿易公司，其任職品牌年收入超過780萬美元。他曾被「柬埔寨在線」（Prestige Online Cambodia）評為「40位40歲以下最具影響力人物」之一，被視為當地商界冉冉升起的新星。他在當地社交媒體上同樣有著一定影響力，並被認為是代表著正在重塑柬埔寨經濟的新一代商業領袖。

報導指出，蓬索雷亞克公主為柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）的姪女，是諾羅敦·查克拉蓬親王的13個子女之一。她曾在北京對外經濟貿易大學學習國際貿易，畢業後，曾擔任小米 品牌大使，並活躍於社交媒體。目前，她管理著以其兄長命名的拉夫·克維翁人道主義基金會，是柬埔寨王室年輕一代中最傑出的代表之一。