我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

柬埔寨公主嫁富二代 「世紀婚禮」4大儀式超奢華

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柬埔寨公主蓬索雷亞克(右)與謝索菲亞克特拉(左)舉辦婚禮，奢華婚禮成年度矚目王室盛事。(取材自微博)
柬埔寨公主蓬索雷亞克(右)與謝索菲亞克特拉(左)舉辦婚禮，奢華婚禮成年度矚目王室盛事。(取材自微博)

柬埔寨王室近日舉行了年度盛事—28歲的諾羅敦·蓬索雷亞克公主（Pongsoriya Norodom）在金邊與當地企業家、某礦泉水品牌的首席執行官謝索菲亞克特拉（Seav Chhuon Ing）正式完婚。據悉，這對情侶於今年2月在社交媒體上宣布訂婚，立即在東南亞引起轟動，並被譽為「Z世代皇室夫婦」的榜樣。

紅星新聞報導，這場為期數天的奢華「世紀婚禮」包含四場主要儀式，融合了傳統的柬埔寨文化、王室禮儀和現代時尚，被稱為「近年來最盛大的柬埔寨王室婚禮」。婚禮包括婚前慶祝活動、傳統高棉儀式、皇家祝福儀式和西式晚宴。每個環節都有其獨特的主題和不同的服裝搭配，將這場盛會變成了一場令人眼花繚亂的時尚盛宴。

新郎謝索菲亞克特拉是知名柬埔寨企業集團的繼承人，在家中五兄妹中排行老三，負責管理家族企業—達恩彭貿易公司，其任職品牌年收入超過780萬美元。他曾被「柬埔寨在線」（Prestige Online Cambodia）評為「40位40歲以下最具影響力人物」之一，被視為當地商界冉冉升起的新星。他在當地社交媒體上同樣有著一定影響力，並被認為是代表著正在重塑柬埔寨經濟的新一代商業領袖。

報導指出，蓬索雷亞克公主為柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）的姪女，是諾羅敦·查克拉蓬親王的13個子女之一。她曾在北京對外經濟貿易大學學習國際貿易，畢業後，曾擔任小米品牌大使，並活躍於社交媒體。目前，她管理著以其兄長命名的拉夫·克維翁人道主義基金會，是柬埔寨王室年輕一代中最傑出的代表之一。

柬埔寨 東南亞 小米

上一則

日本愛子公主24歲了 忙皇室公務還認養三花貓

下一則

得主缺席領獎非首例 劉曉波當年被囚 和平獎為他留空椅

延伸閱讀

泰國打詐查扣逾3億資產 鎖定太子集團創辦人等大咖

泰國打詐查扣逾3億資產 鎖定太子集團創辦人等大咖
蘋果AI主管突宣布 明年退休

蘋果AI主管突宣布 明年退休
明星效應？ 仝卓求援次日 失聯13天的表弟在柬埔寨獲救

明星效應？ 仝卓求援次日 失聯13天的表弟在柬埔寨獲救
中國出資建港蓋運河 柬埔寨恐成中國南海影響力跳板

中國出資建港蓋運河 柬埔寨恐成中國南海影響力跳板

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺