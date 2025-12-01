1顆眼睛200萬美元…英男2克拉鑽石鑲義眼 史上最華麗

我的頻道

英國一名珠寶設計師將價值約200萬美元的兩克拉鑽石，鑲進自己義眼中，成為全球最昂貴的假眼之一。（取材自Instagram@iamdiamondeye）
英國一名珠寶設計師將價值約200萬美元的兩克拉鑽石，鑲進自己義眼中，成為全球最昂貴的假眼之一。（取材自Instagram@iamdiamondeye）

電影裡的龐德反派常以華麗造型登場，如今現實生活也出現一位「鑽石眼」男主角。英國一名23歲的珠寶設計師瓊斯（Slater Jones），為了打造專屬風格，竟將一顆價值約200萬美元的兩克拉鑽石，鑲進自己的義眼中，成為全球最昂貴的假眼之一。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，瓊斯17歲時因弓漿蟲感染導致右眼失明，歷經多次手術仍無法挽救，只能摘除眼球。身為珠寶店老闆的他決定「化痛為光」，親自設計出一款嵌入天然鑽石的義眼，讓新眼睛能在光線下閃閃發亮。他笑說：「我失去了一隻眼，但這讓我的人生重新閃耀。」

製作這只義眼的義眼師伊姆（John Imm）在社群上透露，自己從業32年製作過逾萬顆義眼，「這顆是材料最昂貴的一顆，那是真的兩克拉鑽石，本來想用三克拉，但塞不下去。」他表示，這應該是全球最具價值的義眼。

瓊斯在社群上以「Diamond Eye（鑽石眼）」為名，常PO出作品與自拍，甚至幽默寫道：「沒有鑽石眼的珠寶師，不值得一見。」照片曝光後掀起熱議，網友大讚「根本龐德反派再世」、「史上最華麗的義眼」，笑說「希望他走在路上別被搶走眼睛。

而除了鑽石眼，瓊斯後來還發布自己戴上一排鑽石牙的影片。

