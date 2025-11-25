布拉格「臭名遠播」…廁所少又要付錢 擬擴建公共廁所

我的頻道

中央社／布拉格19日專電
布拉格的廁所短缺問題，導致民眾隨地小便，也造成居民與遊客的舒適度下降，購物中心與車站的廁所雖受歡迎，卻常需收費。(中央社)
布拉格的廁所短缺問題，導致民眾隨地小便，也造成居民與遊客的舒適度下降，購物中心與車站的廁所雖受歡迎，卻常需收費。(中央社)

捷克首都布拉格長期面臨公共廁所不足，衍生民眾隨地小便、街道清潔成本上升的情況。布拉格市議會近日批准一項新計畫，將制定全面策略改善公廁現況，確保人潮密集地區有充足、乾淨且安全的公廁。

根據市政調查，僅約11%的布拉格居民對現行公共廁所系統表示滿意。布拉格的廁所短缺問題，導致民眾隨地小便、街道清潔成本上升，也造成居民與遊客的舒適度下降。

布拉格的公共廁所網絡目前呈分散狀態，由多個營運單位分別管理，其中部分設施老舊，或需付費使用，對沒有現金或行動不便者構成障礙。

布拉格副市長赫拉瓦切克（Petr Hlaváček）表示：「廁所短缺對生活品質與公共空間都造成實質影響。公共廁所是一項基本服務，應讓每個人都能充分享受城市生活。」

有關於公廁議題，93%布拉格居民最關注的是廁所清潔度，其次是安全性，以及對長者、孩子與身心障礙者的無障礙設計。許多公共廁所因條件差而很少人使用，而購物中心與車站的廁所雖受歡迎，卻常需收費。

布拉格都市規劃與發展研究院（IPR）將擬定計畫，透過探討多種模式解決廁所不足的問題，包括打造市有廁所、改善地鐵設施，與透過「社區廁所計畫」（Community Toilet Scheme，CTS）與私人業者合作。

在「社區廁所計畫」下，餐廳與咖啡館可獲市政府補助，開放免費廁所使用，並標示在地圖與應用程式上供公眾查詢。此制度已在布拉格3區與7區試行，結果顯示使用率高，但缺點是受限於營業時間。

在巴黎、柏林與阿姆斯特丹等歐洲城市，皆提供全天維護的公共廁所供民眾「免費使用」；布拉格過去也曾營運類似的獨立設施，但因使用率低與維護困難而多被撤除。

捷克首都布拉格長期面臨公共廁所不足的問題，布拉格市議會近日批准一項新計畫，全面改...
捷克首都布拉格長期面臨公共廁所不足的問題，布拉格市議會近日批准一項新計畫，全面改善公廁現況，確保人潮密集地區有充足、乾淨且安全的公廁。(中央社)

