iPhone Pocket遭酸「像剪破襪子」 要價230元仍秒殺

蘋果日前無預警推出iPhone Pocket吊袋配件，號稱「靈感來自一塊布料的概念」，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型，要價高達230美元，還網友狠酸「230美元的剪破襪子」；但紐約蘋果SoHo店外仍有大批果粉排隊，想要成為首批入手限量新品的幸運者。

iPhone Pocket由蘋果與日本著名品牌三宅一生合作打造，採用該品牌經典褶皺特質的羅紋開放式結構，概念為「打造一個額外口袋」，以低調的造型完整包覆iPhone，並可延展收納更多日常小物，全球僅有10個蘋果門市販售，位於紐約市 的SoHo店是美國唯一一家，雖然也可上網購買，但截至美東時間17日早上，所有顏色與尺寸的貨品皆顯示已售罄。

BBC報導，iPhone Pocket定價高昂，卻幾乎只是手機的一種新奇攜帶方式，因此遭到廣泛嘲笑。早前不少網友批評售價高昂，也有人取笑造型酷似針織襪；一位「X」用戶甚至稱其為「230美元的剪破襪子」。

不少Reddit用戶還認為，在當前經濟艱困的氛圍下，iPhone Pocket顯得格格不入。還有人發文嘲笑：「以為是在惡搞」、「今天是愚人節嗎？」甚至有「X」網友將iPhone Pocket與搞笑電影角色芭樂特（Borat）穿著亮綠色連身泳衣照片並列，質疑：「難道蘋果或三宅一生的人員，沒人把蘋果Pocket跟芭樂特的吊帶泳褲聯想在一起嗎？」

盡管知名科技YouTuber布朗利形容iPhone Pocket是用來檢驗那些「會購買並替蘋果所有產品辯護」的粉絲，但三宅一生曾為蘋果共同創辦人賈伯斯設計經典黑色高領毛衣，品牌本身擁有龐大忠實粉絲，也部分解釋為何排隊民眾把iPhone Pocket視為Supreme或Nike等級的限量新品。26歲時裝設計師艾茲納（Lee Aizner）說：「這設計真的很酷，因為是三宅一生做的。」

艾茲納擁有多件三宅一生服飾，包括上衣與褲子，原本想入手黑色長版 iPhone Pocket，但抵達店面時已全部賣完。她說：「作為一名設計師，我很喜歡這款設計。聽說已經賣完，更讓我立刻想擁有一個。」

蘋果過去也曾推出價位不低、偶爾引發爭議的配件，從19美元擦拭布到999美元顯示器支架皆有，近來則對可穿戴配件攜帶手機的概念表現出濃厚興趣，9月推出一款可將手機變成斜背包的配件，正式追上亞洲已流行多年的風潮，但iPhone Pocket公布後仍成為網路嘲諷焦點。

社群媒體 顧問兼分析師納瓦拉（Matt Navarra）表示，表示，這個價格標籤與其說是針對「功能性」，不如說更關乎「造型、品牌與獨特性」。

不過，三宅一生的粉絲們並不指望全世界都能理解。內容創作者喬許（Michael Josh）身穿海軍藍褶皺三宅一生西裝出席活動，並購買好幾個iPhone Pocket。他表示，盡管有些人可能不懂這股熱潮，但他認為這些配件就像擁有一件藝術品或時尚收藏品。