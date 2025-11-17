「臉被咬了」 日本8旬獵人遇熊襲 負傷擊斃1.5米母熊

日本岩手縣花卷市的岩手花卷機場12日出現熊的蹤影，機場因此關閉跑道，暫停航班起降。圖為示意圖，日本北海道砂川市的一隻棕熊10月16日坐困在籠子裡。(路透)

日本 各地近期頻傳熊出沒襲人事件，中部北陸地區的新潟縣新發田市12日上午再度發生一起熊襲擊。一名80多歲的獵友會成員應市政府請求巡查農道時，遭熊襲擊受傷，隨後以所持獵槍將熊擊斃。

新潟日報與TV新潟放送網報導，警方表示，新發田市押廻地區接獲通報，稱「發現熊的糞便，以及柿子樹上有抓過的痕跡」。這名80多歲的獵友會成員於上午9時半左右應市府委託出動，在巡查途中遭熊襲擊受傷。

警消指出，男子右臉口角附近及腿部受傷，並表示「臉被咬了」，已由救護車送醫，意識清楚。

據轉述，市政府、警方與獵友會上午9點過後在附近搜尋時，於押廻地區目擊熊的身影，但隨後失去蹤影。大約9點半，該名遇襲男子與多名獵友會成員在二本木地區警戒時，突然遭到體長約1.5公尺的母熊襲擊。被襲擊者僅此一人，男子隨後以所持獵槍將熊擊斃。

BSN新潟放送報導，新潟縣內迄今因熊造成的人身傷害案例已達17起。

此外，日本岩手縣花卷市的岩手花卷機場12日出現熊的蹤影，機場職員發現後立即關閉跑道並展開搜尋行動。

朝日新聞與岩手電視報導，這起事件發生在當地時間下午1時5分左右，地點位於機場東側的調整池附近。機場方面表示，疑似是一頭小熊，出現在停機坪上，從西向東穿越跑道後消失不見。

目前尚無人員受傷或設施受損的通報。跑道截至下午2時仍維持關閉，航班起降暫停，已有兩班航機因此延後起飛。岩手放送指出，警方與機場人員持續搜尋，但尚未找到小熊的行蹤。(編譯周辰陽)