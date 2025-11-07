街頭像辦嘉年華…菲律賓萬聖節不搞鬼 全民掃墓歡慶

菲律賓民眾每年在11月1日的「萬聖節」和11月2日的「萬靈節」掃墓。圖為馬尼拉南墓園內，民眾追思逝去的親人。(中央社)

世界各國歡度萬聖節 ，菲律賓民眾則是湧入墓園追思先人，並藉此與親友聯絡情誼，氣氛歡樂。菲律賓總統小馬可仕鼓勵民眾省思如何在有限生命中，為社會作出正面影響。每年11月1日是「萬聖節」、11月2日則是「萬靈節」，世界各地紀念這兩個日子的方式不同。在菲律賓，民眾以這兩天為返鄉掃墓的日子，緬懷已故親友，並利用機會與家人團聚。

DzBB廣播電台引述警方說法報導，大馬尼拉地區約有160座墓園，粗估清晨6時左右就已有7萬人湧入，且人潮持續增加，全日上看100萬人次。由於過去不時傳出民眾酒醉起衝突的事件，因此近年來警方已禁止民眾帶酒及銳器進入墓園。

在馬尼拉南墓園周邊，道路兩側擺滿販賣鮮花、蠟燭和小吃的攤位，也有盲人在街頭獻唱、小販兜售彩色汽球，氣氛歡樂，宛如街頭嘉年華。墓園裡，一些孩童替人打掃墓地賺取外快；有些家族昨晚即已搭篷過夜，在陪伴先人的同時，也與從各地趕回來的親人唱歌、打牌，維繫感情。

菲律賓各地紀念亡人的習俗不同，但通常會在家門口點蠟燭，為亡靈照亮歸途。蠟燭的顏色則具有意涵，白色代表這戶人家過去1年間有人往生，黃色代表逝者已往生2年，辭世3年以上點紅色蠟蠋。老一輩民眾相信，夜晚不宜掃地，以免趕走前來探訪的亡靈。