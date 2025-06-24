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研究：小行星2032年若撞月球 人造衛星將陷風險

中央社綜合外電報導
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科學家今年稍早一度擔心直徑60公尺的小行星2024 YR4將於2032年12月22日撞上地球，這個尺寸的天體足以夷平一座城市。(路透)
科學家今年稍早一度擔心直徑60公尺的小行星2024 YR4將於2032年12月22日撞上地球，這個尺寸的天體足以夷平一座城市。(路透)

研究員說，若一顆大型小行星於2032年撞上月球，巨大爆炸會把碎片噴向地球，將威脅到衛星，同時製造壯觀的流星雨。

法新社報導，科學家今年稍早一度擔心直徑60公尺的小行星2024 YR4將於2032年12月22日撞上地球，這個尺寸的天體足以夷平一座城市。

科學家當時估計這顆小行星撞上地球機率為3.1%，為歷來對這類巨型太空岩石所測得的最高數值，後續透過望遠鏡觀察，最終排除它直接撞上地球的可能性。

然而，根據韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）5月取得的數據，這顆小行星撞上月球的機率升高到4.3%。

一項尚未經過同儕審查的新預印研究首次評估這類撞擊可能對地球造成的影響。

加拿大西安大略大學（University of Western Ontario）研究主要作者維格特（Paul Wiegert）說，這會是約5000年來撞擊月球的最大型小行星，以釋出能量來說，撞擊力道將「相當於大型核爆」。

根據研究員的一系列模擬，月球表面將噴射多達1億公斤物質。

他們說，若這顆小行星撞上月球面對地球一側，這種可能性約達50%，屆時最多有10%的碎片可能在接下來數天被地球重力吸引。

維格特說，地球大氣將保護地面不受數公釐到數公分大小的月球岩石碎片影響。但這些流星可能摧毀一些衛星，而且到了2032年，預計會有更多衛星繞著地球轉。

維格特說：「一顆一公分大小的岩石以每秒數萬公尺的速度飛來，幾乎就像一顆子彈。」

撞擊後的數天內，威脅地球衛星的流星數量可能是平常的1000倍以上。

研究提到，地表上的人屆時將欣賞到一場點亮夜空的「壯觀」流星雨。

但維格特強調，目前估算小行星直接撞擊月球面對地球一側的機率仍只有2%。

韋伯太空望遠鏡

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