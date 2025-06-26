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「真的是黃金」 日藥企徵求高品質糞便 捐一次5000日圓

聯合新聞網
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日本一間醫藥新創企業，正在研發運用健康糞便的菌叢製造治療潰瘍性結腸炎的藥物；示意圖。（圖／123RF）
日本一間醫藥新創企業，正在研發運用健康糞便的菌叢製造治療潰瘍性結腸炎的藥物；示意圖。（圖／123RF）

根據日媒「讀賣新聞」報導，在山形縣鶴岡市，便便竟然也能「換現金」，而且還能拯救病人的健康。一家新創醫療公司近日在當地成立全日本首間「捐便中心」，提供符合捐便資格的民眾一次最多5000日圓（約34.5美元）的報酬，目的是為了運用健康糞便的菌叢，研發製造治療潰瘍性結腸炎的藥物。

這家名為「MetaGen Therapeutics」的企業，在鶴岡市鶴岡科學園區內成立了「鶴岡捐便室」，並同步推出相關網站「以腸結緣鶴岡」（ちょうむすび鶴岡），協助招募「腸內細菌捐贈者」的合格人士。

根據規定，想參與這項「排便救人」計畫的民眾，須年滿18歲、不超過65歲，並居住於山形縣庄內地區。初步報名後，需通過線上健康檢查，並接受當地醫院的問診、血液與糞便（含腸內菌叢）檢查、唾液檢驗等關卡，才能成為正式捐贈者。

據了解，能通過層層健康檢查的人不到一成。即使一開始未符合標準，只要持續健康飲食與生活，也有望在日後重新取得資格。捐便者每三個月需重新檢測，且捐便前三天須禁酒與避免生食。完成捐贈後，將可獲得一次3000至5000日圓的「捐便協力金」，兼顧荷包與健康。

捐便中心設備一應俱全，包括三間「專用不沖水馬桶」與優質休憩空間。糞便經由專用容器收集後，立即在鄰近設施中萃取腸內菌，冷凍保存後送至川崎市的研究機構，用於研發治療潰瘍性結腸炎等難治疾病的「腸菌膠囊」，預計2026年在日本和美國展開人體實驗，目標在2032年上市。

鶴岡市擁有豐富的山菜與海鮮，長年重視食物的多樣性，居民的腸道菌叢據信更健康、種類更多元。這也是為何MetaGen選擇在當地成立全日本首座捐便中心的原因。該公司社長中原拓表示：「最高品質的藥，來自最高品質的糞便。我們走在世界的最前端，希望能有更多人的協助和參與。」

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