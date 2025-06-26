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可可歉收巧克力變貴 小熊軟糖成贏家 買氣暴增14%

中央社
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哈瑞寶（Haribo）Happy-Cola可樂口味軟糖今年5月在荷蘭被驗出疑似含有微量大麻成分，引發關注。德國國內販售的同款產品經檢驗未見異常，仍正常陳列於各大超市中。（中央社）
哈瑞寶（Haribo）Happy-Cola可樂口味軟糖今年5月在荷蘭被驗出疑似含有微量大麻成分，引發關注。德國國內販售的同款產品經檢驗未見異常，仍正常陳列於各大超市中。（中央社）

氣候變遷衝擊西非可可產區，導致全球巧克力價格飆升，德國「國民品牌」小熊軟糖哈瑞寶（Haribo）意外受益。今年前四月，哈瑞寶在德國銷量較去年同期成長約14%，成長速度是市場平均的兩倍，市占率超過五成。

根據德國「食品報」（Lebensmittel Zeitung）報導，象牙海岸、迦納和喀麥隆等西非國家生產全球約七成的可可，近年因高溫與暴雨導致嚴重歉收，推升可可價格在兩年間暴漲超過四倍。全球暖化增加極端氣候現象，讓市場擔憂可可供應將持續吃緊。

隨著巧克力價格節節上升，不少消費者改選價格較穩定的果膠與甘草糖作為甜食替代品。雖然哈瑞寶近年也因原物料與能源成本上升而調整售價、縮減包裝，但相較於巧克力產品，漲幅仍算溫和，因此受德國消費者青睞。

根據市調機構Circana統計，哈瑞寶今年1至4月在德國共售出約2億2400萬包軟糖，較去年同期增加2600萬包，年增幅約14%。該公司在德國果膠與甘草糖市場的市占率已超過五成，遠遠領先其他競爭對手。

哈瑞寶由里格（Hans Riegel）於1920年創立，品牌名稱取自他名字與故鄉波昂（Bonn）的縮寫。2018年總部遷至萊茵-法耳次邦，目前全球員工逾7000人，年營收據估超過30億歐元（約34億美元），其中三分之二來自海外市場，但德國仍是最重要的銷售據點。

這個德國小熊軟糖國民品牌的發展歷程也即將搬上螢幕，德國一家製片公司近日宣布，已取得兩部描寫哈瑞寶企業故事的小說改編權，計畫拍攝影集。該片將以創辦人里格為主軸，呈現哈瑞寶從地方糖果廠成長為全球品牌的歷程。

不過，這家百年企業近期也出現品管爭議，今年5月哈瑞寶在荷蘭爆發「大麻事件」，多名消費者在食用其可樂口味軟糖後出現不適，檢驗發現部分產品含有微量大麻成分。

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